In apertura l’outlet di San Marino

Le richieste sono arrivate da Asia e Cina e appena il Covid darà tregua è una strada che gli investitori della struttura potranno percorrere. Per adesso il pool di sviluppatori-investitori con nomi del calibro di Borletti Group, Aedes, Dea Real Estate Advisor e VLG Capital sono focalizzati su giovedì 24 giugno, data di apertura del San Marino Outlet Experience. Non è detto che in futuro l’innovativo format per lo shopping non si possa replicare.

Si parte con i primi 17.000 mq di Gla con oltre 70 punti vendita con brand di fascia luxury-premium. Poi una seconda fase ne porterà la superfice fino a 25.000 mq per un investimento complessivo di oltre 150 milioni di euro, per incrementare l'offerta fino a 130 negozi. The Market PropCo vede come azionisti Borletti Group che con Dea Real Estate Advisor e Vincenzo Bonocore ha la maggioranza della società, Aedes con il 40%, e VLG Capital.

I tempi si sono allungati, dato che i lavori sono stati avviati a ottobre 2016 per l'apertura di 80 negozi e la seconda fase si sarebbe dovuta concludere nel 2020.

«Si tratta di un outlet di nuovissima generazione – racconta Maurizio Borletti, co-founder di Borletti Group - in un settore che ha avuto una grande evoluzione negli anni, da spaccio aziendale in un capannone fuori mano a villaggio e poi a centro commerciale di lusso. Una evoluzione che si rispecchia nei marchi».

Un modello nuovo di outlet, con 2mila mq dedicati alla ristorazione, con eccellenze locali e marchi internazionali. Borletti si dice convinto che il trend innescato nella fase pre-pandemia di un riequilibrio tra commercio fisico e online proseguirà.