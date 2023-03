In Arabia Saudita è un’altra doppietta Red Bull: Ferrari quarta forza

Un po’ di azione, ma solo all’inizio

Iniziata per una volta in modo frizzante già in prima fila, nonostante Verstappen e Leclerc assenti: il primo per un guaio tecnico in qualifica di ieri, che lo ha visto scattare dalla quindicesima posizione per impossibilità di fare un tempo migliore. Il ferrarista, come noto, ha invece di nuovo dovuto mettere mano alla centralina elettronica: la seconda posizione cronometrica è stata quindi traslata al dodicesimo posto in griglia.

A proposito: come accennato, di Alonso ha stupido una partenza a razzo, che lo ha visto primeggiare su Perez. Ma ha commesso un errore di distrazione o ansia: non si è posizionato bene sulla casella di partenza: condizionato da un episodio precedente di un collega, ha avuto paura di andare troppo avanti sulla riga, tuttavia si è posizionato qualche centimetro di troppo a sinistra.

Complice una visibilità scarsa anche a causa della forma dell’abitacolo e dell’Halo, non avendo “centrato2 bene il suo spazio è stato penalizzato di cinque secondi da scontare al primo pit stop. Peccato per l’errore del team durante l’effettuazione della sosta. Quello che conta è aver dimostrato macchina e classe. Classe e macchina, come ai vecchi tempi. Pazienza se ha preso una sanzione: la accetta, per una volta, senza brontolare. Anzi: se ne lamenta solo alla fine, perché tutto sommato lo mandano sul podio e glielo comunicano dopo. Tre punti in meno ma una frecciatina alla Fia non poteva farsela mancanre. Meglio di un drive through obbligatorio. Niente leadership comunque: Perez lo aveva passato già al quarto giro.

Pensare che fino a un terzo di gara c’è stato ancora un po’ di tensione per la Ferrari: Leclerc stava ancora davanti a Verstappen, ma avendo le soft è dovuto andare cambiarle presto. E, manco a farlo apposta, al giro 18 entra la safety car per Stroll: un azzardo lasciarlo in pista con un’auto già ’fumante’ in partenza. Un fatto che ha avvantaggiato ancora una volta “gli altri”. Fino a metà gara, comunque, il podio sembrava più equilibrato e consono alle qualifiche: Perez, Alonso e Russell, sarebbe stato per molti più digeribile. Ma dal giro 22, quando Hamilton è riuscito a passare entrambe le Ferrari, la domenica saudita delle rosse si è definitivamente rabbuiata.

Tornando sulle inglesi

Mentre le Alpine gongolano e le McLaren piangono (anche se il neo assunto Piastri promette bene), Red Bull mostra sempre una forma (e una classe) a parte. Perez ha conquistato una vittoria meritata, mantenendo un vantaggio enorme sul suo compagno di squadra e su tutti gli altri per la maggior parte della corsa. Ma non bisogna dimenticare certo il modo in cui l’olandese ha superato il resto dello schieramento, su una pista non facile da sorpassare: segnali inquietanti per il resto della stagione. E l’Aston fa analogamente paura, specie a Mercedes e Ferrari, che si sentiranno più indietro di dove pensavano di essere in quanto a sviluppo della monoposto.