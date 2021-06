In arrivo 2,5 miliardi per il rilancio di Maserati

2' di lettura

Un ruolo chiaro e centrale all’interno di Stellantis. Si potrebbe riassumere così la posizione di Maserati nella neonata costellazione di marchi nata dopo la fusione tra Fca e Psa. Il motivo? Al contrario di altri brand sovrapponibili, il costruttore del Tridente rappresenta il massimo del lusso e della sportività nel gruppo guidato da Carlos Tavares. Se a questo aspetto ci si aggiungono i 2,5 miliardi di euro stanziati per il suo rilancio, si ha la dimensione del potenziale del marchio guidato da Davide Grasso. Naturalmente non sarà un lavoro facile. Le vendite negli ultimi anni sono calate drasticamente, passando dalle quasi 50.000 vetture a livello globale del 2017 alle 17.200 del 2020. L’anno in corso è però iniziato con il segno positivo, trainato dalle vendite della Ghibli Hybrid e indicatore di come sarà il futuro. Il prossimo anno arriverà infatti il primo modello completamente elettrico. La nuova Granturismo Folgore, denominazione quest’ultima che indica il sub-brand di modelli a zero emissioni, nascerà a Mirafiori e porterà su strada la tecnologia a 800 volt sviluppata a Modena all’interno dell’Innovation Lab. Oltre alla GranTurismo arriveranno anche la GranCabrio e l’MC20 in versione completamente elettrica, andando così a offrire una gamma Bev (Battery electric Vehicle) trasversale. Ad inaugurare l’elenco di novità, che si tradurrà in 13 modelli inediti entro quattro anni, è stata l’MC20 recentemente arrivata in concessionaria ed entro la fine dell'anno debutterà il nuovo suv Grecale con guida autonoma di livello avanzato e motorizzazioni elettrificate. Considerato l’elenco di novità in arrivo, gli investimenti effettuati e soprattutto l’entusiasmo e la voglia di ottenere risultati che “si respira” a Modena, Maserati ha davanti a sé uno dei periodi più sfidanti dalla sua nascita avvenuta nel 1914.

Loading...