In arrivo card da 380 euro per le famiglie contro il caro spesa: ecco chi ne ha diritto

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La card contro il caro-carrello sarà di 380 a famiglia e coprirà il periodo dall’attivazione, che dovrebbe avvenire intorno a metà luglio secondo quanto annunciato dal ministro Francesco Lollobrigida, fino al 31 dicembre 2023. Per il via libera definitivo si attende la firma del nuovo presidente dell’Inps, ancora da nominare.

Ritiro negli uffici postali, prima la lettera

Il nuovo bonus, istituito dalla legge di Bilancio 2023 grazie allo stanziamento di 500 milioni di euro, servirà all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Ne beneficeranno circa un milione e 500mila famiglie, in base a criteri legati al reddito e al numero dei componenti, che potranno andare a ritirare la card negli uffici postali, dopo aver ricevuto la lettera da parte de Comune di appartenenza.

Loading...

Lollobrigida: chiesto investimento a grande distribuzione

«È una norma prevista nella legge di Stabilità che prevedeva 500 milioni. Abbiamo aperto una “trattativa” con le organizzazioni datoriali e la grande distribuzione per ottenere la possibilità di aggiungere all’investimento dello Stato anche un investimento da parte della grande distribuzione in termini di scontistica che potrà portare a sconti ulteriori fino al 15%», ha detto Lollobrigida a margine di un incontro nell’ambito del “Forum in Masseria”. «I redditi previsti erano quelli con massimale di 15mila euro, questo potrebbe portare, dai calcoli che sta facendo l’Inps in collaborazione con l’Associazione nazionale comuni italiani, a una valutazione che dovrebbe portare alla distribuzione di circa 1 milione e 400 mila card che conterranno (ciascuna ndr) 382 euro e che verranno messe a disposizione delle famiglie che hanno difficoltà all’acquisto, con una serie di esclusioni tra quelle che già beneficiano evidentemente di altri sostegni».

Carta attivabile entro il 30 settembre

Alla domanda se chi gode del reddito di cittadinanza o del reddito di inclusione sarà escluso dalla nuova carta, Lollobrigida ha spiegato che «in queste ore l’Inps sta facendo i calcoli per usare al meglio la capienza economica della misura». Quanto ai tempi, «la carta si potrà attivare entro il 30 settembre e tutti i residui delle carte non attivate verranno ridistribuite in quelle di chi le ha attivate». La somma potrà esser spesa fino al 31 dicembre 2023. Mentre il via libera è previsto intorno a metà luglio ma, per farlo, ha fatto sapere il ministero, si attende la nomina del nuovo presidente Inps.

Redistribuiti i residui delle card non attivate

«Non è per la verità l’unico intervento che lo Stato sta mettendo in campo - ha precisato Lollobrigida - perché ci sono altri 110 milioni che attraverso l’Agea permettono l’acquisto di beni primari da mettere a disposizione dei più poveri, specie quelli che non emergono dalle statistiche o dai calcoli Isee. Questa somma complessivamente potrà alleviare le criticità indotte dall’inflazione che quest’anno è superiore alle annualità precedenti». Il ministro comunque alla domanda sulle esclusioni di chi ha già ad esempio il reddito di inclusione o quello di cittadinanza ha risposto che «i dettagli sono previsti nella normativa. In queste ore l’Inps sta facendo i calcoli per verificare al meglio tutta la capienza economica e per intervenire nella maniera più efficace possibile. C’è un meccanismo regolatore importante perché la carta si potrà attivare entro il 30 settembre, tutti i residui delle card non attivate, perché questo statisticamente è possibile e incide, verranno redistribuiti nelle carte di coloro che le hanno attivate».