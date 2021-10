In arrivo e-car giapponesi made in China

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non solo ibridi. Honda ha annunciato attraverso tre inedite concept car con marchio e:N una futura base della nuova gamma completamente elettrica che verrà prodotta in Cina, ma che sarà destinata all’esportazione globale.

I concept siglati e:N Coupe, e:N SUV ed e:N GT anticipano i primi modelli di quella che sarà l'offerta di almeno 10 nuove vetture a batteria che Honda prevede di lanciare entro il 2030, ma saranno affiancati anche da un inedito suv elettrico proposto in due diverse varianti siglate e:NP1 nel formato più tradizionale ed e:NS1 nella variante più sportiva. I due modelli sono gemelli oltre che basati sulla piattaforma elettrica e:N Architecture F di Honda che è stata progettata per veicoli compatti a trazione anteriore. Saranno i primi ad essere prodotti in Cina nel 2022 e poi a seguire con specifiche europee destinati al lancio anche nel Vecchio Continente con l’obiettivo di competere con modelli di successo come la Hyundai Kona EV o la Peugeot e-2008.