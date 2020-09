In arrivo a fine mese i voucher da 500 euro per internet-pc: ecco chi li può richiedere Si tratta di un bonus da 200 euro per abbonamenti a internet, a cui si aggiungono altri 300 euro per il comodato d'uso di pc o tablet . Destinatarie della misura sono famiglie con redditi più bassi (Isee inferiore ai 20 mila euro). Tempi più lunghi per un’altra tranche di voucher (solo internet) destinati a famiglie con Isee fino a 50mila euro e alle imprese di Andrea Gagliardi

A giorni, entro «fine settembre», sarà disponibile la prima tranche di bonus per l'acquisto di abbonamenti a internet e per il comodato d'uso di pc o tablet . Si tratta di voucher del valore complessivo di 500 euro destinati alle famiglie con i redditi più bassi (Isee sotto 20mila euro). Ma sono in cantiere sconti anche per famiglie con Isee più alto e per le imprese. Ad annunciarlo è stata la ministra dell'Innovazione, Paola Pisano.

Voucher da 500 euro per le famiglie con redditi più bassi

Sui voucher da 500 euro la ministra ha spiegato che il decreto che li sblocca «è stato firmato dalla Corte dei Conti, quindi siamo alle battute finali». Il voucher è suddiviso in un bonus da 200 euro per l’acquisto di abbonamenti a una connessione internet veloce, e in un altro da 300 euro per avere in comodato d’uso un pc o u computer se l'Isee è inferiore ai 20 mila euro.

Bonus sotto forma di sconti degli operatori telefonici



I voucher non sono destinati direttamente agli utenti ma agli operatori telefonici. Gli utenti otterranno da questi ultimi offerte commerciali, ossia sconti per l'acquisto di connessioni e pc/tablet. A disposizione ci sono per questa prima fase 200 milioni.

La seconda tranche di voucher per famiglie e imprese

Se per i bonus da 500 euro siamo in dirittura d’arrivo, esiste un’altra tranche di voucher destinati a famiglie con Isee fino a 50mila euro e alle Pmi per i quali sono previsti tempi più lunghi perché manca ancora l’autorizzazione all’erogazione da parte della Commissione Ue. In questo caso sono stati stanziati 350 milioni per le famiglie, destinati solo al bonus da 200 euro per la connessione a internet. E altri 600 milioni per le imprese, sempre per internet veloce, con voucher di differente importo (fino a 2mila euro) a seconda del tipo di connessione.