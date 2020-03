In arrivo a Genova la Msc Splendida con 1.200 marittimi a bordo a rischio contagio Procedono le operazioni per sbarcare l'equipaggio di Costa Luminosa, ormeggiata a Savona. Quaranta finora i positivi di Raoul de Forcade

La nave da crociera MSC Splendida (Afp)

2' di lettura

È previsto questa mattina, in porto a Genova, l'arrivo della nave Msc Splendida con, a bordo, circa 1.200 marittimi e nessun passeggero. Lo ha comunicato l'assessore alla Protezione civile ligure Giacomo Giampedrone al termine dell'unità di crisi che sta gestendolo sbarco dei marittimi da Costa Luminosa a Savona.

«Con lo stesso criterio - ha detto Giampedrone - con cui abbiamo gestito la Costa Luminosa, ovvero cercando di evitare il più possibile un aggravio sul nostro sistema sanitario riaccompagnando i passeggeri e l'equipaggio a casa, allo stesso modo gestiremo la nave Msc Splendida».

A bordo, ha proseguito l'assessore «non ci sono passeggeri ma 1.200 marittimi di cui stiamo cercando di capire le condizioni di salute, consapevoli che le navi da crociera purtroppo si sono dimostrate, in questa emergenza nazionale, un luogo promiscuo idoneo alla propagazione del virus».

Pr quanto riguarda Luminosa, attraccata da venerdì 20 a Savona, erano 40 ieri i positivi al Covid-19 tra i 435 marittimi (di nazionalità indiana, filippina e indonesiana) dei quali è in corso lo sbarco protetto.

Le persone contagiate saranno trasferite in una struttura privata fuori Liguria, individuata da Costa Crociere, mentre gli altri raggiungeranno le regioni da cui, nelle prossime ore, è prevista la partenza dei voli charter per il rientro nei paesi d'origine.

Ieri inoltre è deceduto all'ospedale San Paolo di Savona un passeggero della nave, di nazionalità israeliana, tra i 10 ricoverati nelle strutture ospedaliere liguri.

«Sono in corso – ha detto Giampedrone - i tamponi per tutto l'equipaggio che si trova ancora a bordo. In questo modo raggiungeremo, nelle prossime ore, l'obiettivo di fare in modo che, sulla Luminosa, rimanga poco più di un centinaio di persone negative al coronavirus, per poi procedere con la sanificazione della nave».

Sono intanto stati autorizzati, e sono partiti, i lavori per adibire altre 25 cabine della nave-ospedale Gnv Splendid (gruppo Aponte) al ricovero di pazienti affetti da coronavirus che necessitano di cure a medio-bassa intensità.

Il traghetto, ormeggiato a Genova e trasformato, a tempo di record, in nave-ospedale, ospita già 25 pazienti provenienti dagli ospedali genovesi che trascorreranno a bordo della nave la convalescenza in quarantena.

Secondo il piano stilato da sanità ligure e protezione civile, la nave potrebbe arrivare a ospitare 350 pazienti a medio-bassa intensità di cure e due ospedali da campo per pazienti infetti nei due hangar da 2.400 metri quadrati ciascuno.