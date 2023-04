In arrivo l’equo compenso: varrà solo per 78mila soggetti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono poco meno di 80mila le aziende e le pubbliche amministrazioni alle quali si applicherà l’equo compenso verso tutti i professionisti e i consulenti.

In modo pressoché automatico l’obbligo di rimanere negli intervalli di compensi indicati dai parametri, categoria per categoria, varrà per le oltre 27mila tra amministrazioni pubbliche locali, centrali e loro società partecipate. Mentre scatterà solo al superamento di determinate soglie di fatturato e dipendenti per le aziende private.

Incrociando i dati di Inps e Registro imprese con il censimento delle Pa e delle partecipate si può già cominciare a delineare il perimetro dell’equo compenso: sono poco più di 78mila i soggetti che hanno i requisiti per rientrare tra quelli tenuti ad applicare la nuova legge (si veda il grafico a fianco). Per l’esattezza più di 33mila (su un totale che sfiora i sei milioni) sono le imprese private che superano il primo requisito, ovvero la soglia dei 50 dipendenti, oltre la quale l’equo compenso sarà obbligatorio. Mentre per altre 35.165 l’equo compenso scatterà in base al fatturato che, in base all’ultimo bilancio depositato in Camera di commercio, dovrà superare i 10 milioni (anche qui su un totale di circa un milione di società di capitali tenute a depositare il bilancio). A queste due voci vanno sottratte oltre 18mila aziende presenti in entrambe le categorie perché in possesso dei due requisiti in contemporanea. Mentre qualcun’altro potrebbe aggiungersi tra le imprese individuali non censite dal Registro imprese, ma, viste le soglie di requisiti abbastanza alte, si tratta in ogni caso di numeri poco significativi.

Senza contare che banche e assicurazioni già tenute al rispetto dei parametri rientrano, di fatto, nel perimetro dei 78mila soggetti per le loro dimensioni.

La legge sull’equo compenso, che rende nulle tutte le clausole che violano le “tariffe” dei parametri o sono vessatorie, è senz’altro un primo, importante, traguardo per tutti i professionisti, da quel 2006, anno in cui furono liberalizzate le tariffe. Ma certo visti questi numeri, la legge avrà un ambito di applicazione ancora ristretto in una realtà come quella italiana caratterizzata da un tessuto di piccole e piccolissime imprese.