In arrivo il numero da collezione #HTSI100 con le sue 100 iniziative speciali

Si avvicina l'appuntamento con il numero 100 di How to Spend it e, in un gran crescendo, si intensificano le iniziative speciali editoriali che il mensile del Sole 24 Ore, punto di riferimento per la creatività e il lifestyle alto di gamma, dedica ai suoi lettori in vista dell'uscita in edicola del suo numero da collezione: una serie di appuntamenti il cui trait d'union è la valorizzazione dell'unicità, della creatività e della bellezza.

L'unicità è il cuore della speciale capsule collection: in partnership con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, è stata realizzata una serie limitata dedicata ad #HTSI100 con l'artista Ana Elisa Egreja e il couturier Paolo Frezzato di Pièces Uniques: un set da tavola in cento pezzi numerati, il cui ricavato andrà a sostenere per un anno il lavoro di un artista.

La creatività è al centro della gara organizzata in collaborazione con Fornasetti: si chiama #100caratteri e invita i lettori a sfidarsi definendo in sole 100 battute la parola “immaginazione”. Le 10 proposte più belle verranno pubblicate e premiate con un pezzo da collezione: un piatto della celeberrima serie Tema e variazioni di Fornasetti personalizzata per l'occasione nella speciale edizione Fornasetti per HTSI - Tema e variazioni n.100.

La bellezza è il cuore delle iniziative NTF: i primi cento lettori che si registreranno sul nuovo NFT di How to Spend it 100 si aggiudicheranno uno dei cento NFT numbers e video gift dell'opera Numerage di Adriano Attus. Per i lettori saranno inoltre disponibili altri due regali da collezione: il collage delle 100 copertine del magazine in un'unica versione originale Non Fungible Token e una stampa autografa di uno scatto inedito del servizio di copertina del numero, realizzato dal fotografo di moda Max Cardelli.

Nel drop di iniziative che accompagnano il count down, una al giorno, vengono pubblicate online le interviste-anticipazione della tavola rotonda con i top digitarian, i giovanissimi Centennials, la generazione che ha in mano il presente e soprattutto il futuro dei consumi.