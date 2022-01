In arrivo nuova stretta anti Omicron, verso obbligo di vaccino per gli over 60

Ascolta la versione audio dell'articolo

La corsa dei contagi Omicron spinge il Governo verso una nuova stretta per frenare la corsa del virus. Le soluzioni da adottare saranno discusse prima in una cabina di regia con i capidelegazione delle forze politiche che sostengono la maggioranza (la riunione, iniziata un quarto d’ora dopo le 15, è in corso; presenti come sempre anche il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro e il capo del Cts Franco Locatelli), quindi in un incontro con le Regioni e infine in Consiglio dei ministri.

Fin qui la tabella di marcia. Allo stato attuale l’ipotesi più probabile è quella che prevede come alternativa all’imposizione del super green pass (quello che si ottiene con vaccino o guarigione dal Covid) a tutti i lavoratori - soluzione che non dispiace al presidente del Consiglio Mario Draghi -, l’obbligo vaccinale per i soggetti fragili, i più a rischio, come gli over 60: sono 1,2 milioni gli italiani in questa fascia d’età ancora senza iniezione e sono quelli che affollano ospedali e terapie intensive, determinando anche il cambio di colore delle regioni.

Maggioranza divisa sul Super green pass per il lavoro

È questo il compromesso che si va delineando, anche perché nella maggioranza le distanze sull’ipotesi di estensione del super green pass permangono. Lega e Cinque Stelle sono contrari. Pd, Italia Viva, il ministro della Salute Roberto Speranza e una parte di Fi, quella vicina al ministro della Pa Renato Brunetta, sono a favore. Di certo fino all’ultimo saranno valutate tutte le soluzioni. Alla fine il Cdm dovrebbe dare il via libera a un nuovo decreto legge.

Smart working

Nel decreto legge non ci saranno nuove norme sullo Smart Working nel pubblico impiego. Perché le regole attuali già permettono una dose ampia di flessibilità, sufficiente a gestire l'emergenza con gli spazi di libertà dati alle singole amministrazioni. È invece attesa una circolare, anche in forma congiunta con il ministro del Lavoro Andrea Orlando, per ricordare ai datori di lavoro pubblici e privati tutto lo spazio aperto dalle regole già in vigore (si veda anche Il Sole 24 Ore del 5 gennaio). Il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte è in pressing. «Condizione preliminare perché si possano prendere in considerazione ulteriori restrizioni è che si introduca subito il ricorso allo smart working - ha sottolineato -. È inaccettabile che l'Europa faccia ricorso a questa misura, e proprio noi che siamo stati i capofila l'abbiamo dismessa in questa fase della pandemia».

Sulla scuola quarantena a geometria variabile

Sul tavolo del Governo ci saranno le nuove regole per far scattare la Dad nelle scuole. Il punto di partenza, e probabilmente anche quello di arrivo, è dato dalla proposta delle Regioni: per sospendere la attività didattiche ed educative in classe basterà un contagio all’infanzia, due alle elementari e in prima media, tre in seconda media e alle superiori. I governatori hanno chiesto di interpellare il Cts sul rientro in classe il 10 gennaio.