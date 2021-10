In arrivo nuove tranche di Cig Covid. Ma non sono per tutti: ecco i requisiti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono in arrivo nuove tranche di integrazioni salariali Covid, ma non per tutti. Le prevede il decreto fisco e lavoro collegato alla manovra (Dl 146/2021, pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» 252 del 21 ottobre e in vigore dal 22 ottobre). Il decreto introduce un nuovo rinnovo settoriale degli ammortizzatori, per sostenere le realtà ancora in crisi: a poter beneficiare della nuova proroga saranno sostanzialmente due platee di datori di lavoro.

I beneficiari

La prima, con riferimento alle sospensioni o alle riduzioni delle attività produttive conseguenti a eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, riguarda i datori che rientrano nelle tutele del fondo di integrazione salariale (Fis), dei fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26 e 40 del Dlgs 148/2015) e dei trattamenti di cassa integrazione in deroga. Questi datori, in base all’articolo 8, comma 2, del Dl 41/2021, avevano già la possibilità di accedere - nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021 - ai rispettivi trattamenti per un massimo di 28 settimane complessive. Ora il serbatoio a disposizione si incrementa di ulteriori 13 settimane, per il periodo dal 1° ottobre (quindi con effetto retroattivo) al prossimo 31 dicembre: il presupposto è che le 28 settimane già concesse siano state interamente autorizzate.

Il secondo gruppo di aziende che rientra nell’allungamento degli ammortizzatori – per lo stesso periodo – è quello individuato tramite i codici Ateco 13, 14 e 15 (classificazione attività economiche Ateco 2007) riconducibile alle aziende tessili, di confezione di articoli di abbigliamento, in pelle e pelliccia e di fabbricazione di articoli in pelle e simili. In questa ipotesi, la condizione è che l’accesso avvenga al termine del periodo di cassa integrazione salariale ordinaria eventualmente già autorizzato in base all’articolo 50-bis, del Dl 73/2021, per periodi decorrenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.

In entrambi i casi non è dovuto il contributo addizionale. È bene precisare, però, che le risorse stanziate a finanziamento delle due misure sono limitate (rispettivamente 657,9 milioni di euro e 140,5 milioni di euro) e, pertanto, potrebbero non essere sufficienti a coprire l’intero fabbisogno.

L’operatività

Sul piano operativo, la Cig emergenziale può essere concessa ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Dl fisco e lavoro (22 ottobre) e le domande vanno inoltrate all’Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione ci sarà tempo fino al 30 novembre 2021.