Coronavirus, dati App per tracciamento contagi cancellati entro il 31 dicembre 2020 In arrivo regole privacy per tracciamento con la app Immuni. Secondo quanto si apprende le norme sono contenute nella bozza di un decreto legge sulla giustizia atteso sul tavolo del Governo nelle prossime ore

App immuni, quali tutele per chi la scarica

1' di lettura

In arrivo le regole per il tracciamento dei contatti in funzione anti-Contagio da Coronavirus tramite app. Secondo quanto si apprende le norme sono contenute nella bozza di un decreto legge sulla giustizia atteso in Cdm nelle prossime ore.

Il sistema sarebbe finalizzato a rilevare i contatti “stretti” tra coloro che hanno installato la app “su base volontaria” posto che i dati dovranno essere resi “anonimi” o se non è possibile “pseudonomizzati”. È esclusa la geolocalizzazione.

Dati app cancellati entro 31 dicembre 2020

L’utilizzo dell’app per il tracciamento del coronavirus (l’applicazione si chiama “Immuni”) e i relativi dati cesseranno entro il 31 dicembre 2020, così come la piattaforma istituita presso il ministero della Salute in coordinamento con la Protezione civile, l’Iss e le strutture sanitarie pubbliche e private «per gli ulteriori adempimenti necessari al tracciamento dei contatti e per l’adozione di correlate misure di sanità pubblica e di cura».

Per domiciliari a mafiosi serve parere Dna

Il decreto legge, di iniziativa del ministero della Giustizia, prevede che servirà anche il parere del procuratore nazionale antimafia prima che il tribunale di sorveglianza possa decidere sulla concessione della detenzione domiciliare ai condannati al 41 bis, il regime carcerario a cui sono sottoposti i responsabili di gravi reati come quelli di mafia.

Per approfondire:

● Scelta la nuova app di tracciamento dei contagi: si chiama Immuni