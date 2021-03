In arrivo lo scudo penale per medici e infermieri per le responsabilità Covid

Come richiesto da più parti, la stessa protezione dalle responsabilità dovrebbe valere per le strutture, per le difficoltà organizzative eccezionali. Quelle che hanno costretto, per esempio, a impiegare specialisti in reparti estranei alla loro specializzazione: un caso in cui le polizze non coprono, ma le assicurazioni - data l’emergenza - hanno rinunciato a far valere questa clausola.

Se da un lato sono forse maturi i tempi per un intervento normativo a tutela degli operatori, dall’altro c’è il rischio di lasciare “scoperte” le vittime di errori molto gravi, cosa che oggi crea anche un forte allarme sociale.

Una soluzione potrebbe consistere nella creazione di un sistema di fondi di indennizzo per casi determinati in tempo di pandemia. Uno strumento solidale, finanziato in modo sostenibile da tutti i beneficiari (operatori e strutture) e da risorse pubbliche.

Quindi, non un modello che vada solo alla ricerca di responsabili per pretendere risarcimenti a costi altissimi e oggi difficilmente sopportabili (da loro stessi e dalle assicurazioni). Il modello no fault della legge 210/1992, proprio in tema di reazioni avverse da vaccini, potrebbe essere uno spunto.

Il Dm che manca

Le criticità di un sistema di sola responsabilità si vedono nella storia del decreto del Mise attuativo della legge Gelli. Il 21 gennaio è finalmente andato all’esame della Conferenza Stato Regioni, ma non è passato e non è stato rimesso all’ordine del giorno (si spera nella prossima seduta).