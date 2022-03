In assemblea permanente i lavoratori della Pernigotti: «Qualcuno ci incontri»

La cassa integrazione per gli addetti della Pernigotti era stata concessa dal ministero a fronte di impegni sul rilancio industriale del polo, investimenti che in realtà non ci sono mai stati. Il brand Pernigotti non è più presente nella Grande distribuzione e la realtà industriale si trova di fatto in una situazione ancora peggiore di quella dell'autunno del 2018, quando la proprietà aveva annunciato la volontà di chiudere la fabbrica in Italia e trasferire tutte le lavorazioni in Turchia. Ipotesi in quella fase abbandonata a fronte della scelta di cedere il ramo gelati e avviare investimenti per l'ammodernamento dei macchinari.