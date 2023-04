In attesa di Milan-Napoli il Calcio Capitale prende il volo

La sconfitta della Juventus

La Lazio all’Olimpo ha infatti battuto la Juve prima schiacciandola nella sua area e poi, nella ripresa, quando tra i bianconeri sono entrati i pezzi da novanta (Di Maria e Chiesa), colpendo in contropiede. Certo, la Lazio un pizzico di fortuna l'ha avuta. Sul primo gol di Milinkovic molti dubbi restano Però i biancazzurri hanno avuto il merito di mettere il dito nella crepa della Juve: che è quella di partire sempre con l’idea di fare il minimo sforzo per ottenere il massimo risultato.

Un giochetto che questa volta non ha funzionato. E Infatti Allegri, anche se influenzato, ha tuonato al suo vice, Landucci, di passare al contrattacco mettendo in campo i suoi pezzi pregiati. Troppo tardi, però. La Lazio si è chiusa, limitandosi a qualche felice ripartenza: e la Juve è tornata a casa con le pive nel sacco. Resta una domanda: ma con tutti questi fuoriclasse, Madama deve ogni volta sperare nell’errore altrui?

La Sindrome europea delle milanesi

Quanto alla Lazio, tanto di cappello a Sarri che marcia deciso verso la Champions. Va però detto che la Lazio conta su un vantaggio importante: non ha impegni europei che la distraggono. Non è un vantaggio da poco, soprattutto in un calcio dove le partite si moltiplicano all’infinito creando diverse contro indicazioni. Pensiamo alle milanesi, sempre più colpite dalla “sindrome europea”.

Il Milan è l’esempio più eclatante: strapazza il Napoli al Maradona e balbetta con squadre non certo irresistibili come l’Empoli, fermandosi a un triste zero a zero davanti ai suoi tifosi delusi. Che dire? Un Diavolo a intermittenza non è facilmente spiegabile. Eppure, alla luce del radicale turn over praticato da Pioli, tutto diventa più chiaro. Il Milan non regge il doppio impegno. Ha una buona squadra di titolari, ma per farli rifiatare finisce per perdere punti preziosi, Nelle ultime 6 partite i rossoneri hanno ottenuto solo una vittoria, tutto il resto è noia canterebbe Franco Califano.

Molti critici hanno contestato a Pioli la facilità con cui ricorre ai rincalzi. Ma se Pioli, come osserva Nino Minoliti sulla Gazzetta, il turn over non può farlo nemmeno contro l’Empoli, contro chi deve farlo? Chiaro che il tecnico deve preservare i migliori per le sfide decisive. Se gli va bene, tutti lo osanneranno dicendo che è il nuovo mago della panchina; se gli va male, diranno che ha sbagliato, che è stato superficiale, e altre amenità già sentite. Questo è il calcio, bellezza, inutile stupirsi.