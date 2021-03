In attesa della ripartenza: ripensare aste, musei e turismo culturale Iniziative, luoghi e nuove idee per tenere alta l'attenzione su settori cruciali per la nostra economia. di Redazione

La maison di charme Buonanotte Garibaldi, a Trastevere.

Iniziative, luoghi e nuove idee per tenere alta l'attenzione su settori cruciali per la nostra economia.

2' di lettura

Nella lista delle dieci mete più desiderate dagli italiani per il 2021 stilata da volagratis.com , non stupisce che Roma venga citata insieme alle Maldive, Tokyo e Dubai. Se una delle tendenze dell'anno è un turismo di precisione, programmato nei minimi dettagli a dispetto della vicinanza della destinazione, il fascino della Capitale può essere riletto in una chiave più intima. Soggiornare in una delle tre suite della maison di charme Buonanotte Garibaldi , a Trastevere, vuol dire entrare in contatto con l'artista tessile Luisa Longo, che qui abita e lavora, visitare il suo studio, acquistare le sue opere, vivere la collezione di arte e design che nelle stanze della residenza fa dialogare classico e contemporaneo. Un piccolo gioiello da cui partire alla riscoperta del più grande museo a cielo aperto del mondo.

Una delle tre suite della maison di charme Buonanotte Garibaldi, a Trastevere.

Pocket Art è un nuovo servizio di art streaming on demand sviluppato dalla torinese Betacom. Il format è pay-per-view: musei e galleristi possono caricare i propri contenuti digitalizzati sul loro profilo all'interno del sito e stabilire eventuali fee. Gli utenti si collegano da pc, smartphone e tablet per accedere alla mostra che preferiscono. A inaugurare la piattaforma, l'esposizione Karl Lagerfeld. Fotografie. Die Retrospektive del Moritzburg Art Museum, che riunisce oltre 400 fotografie realizzate dal direttore creativo, di cui molte mai mostrate prima.

Loading...

Pocket Art è un nuovo servizio di art streaming on demand sviluppato dalla torinese Betacom.

«Ho posseduto, direi, migliaia di oggetti. L'acquisizione stessa è, per qualche misteriosa ragione, l'atto più importante, come quello di un giocatore che lancia il dado. Per me, il collezionismo è indispensabile e perfettamente inutile». Lo scriveva l'illustratore Pierre Le-Tan, celebre per le sue copertine del New Yorker, figlio d'arte (suo padre era il pittore vietnamita Le Phô) e protagonista dell'asta che il 16 marzo Sotheby's Parigi dedica alla sua raccolta (dal 9 al 17 marzo l'asta online). Oggetti eclettici fra cui spiccano le scarpe a forma di piede disegnate da Pierre Cardin, un gufo di Picasso, una quarantina di suoi disegni, il ritratto realizzato dall'amico David Hockney, che ne tratteggiano la personalità e lo sguardo delicato e divertito.