In aumento del 3,4% le riserve cinesi in valuta estera nel 2020

La crescita dei nuovi prestiti, in definitiva, ha raddoppiato il passo, grazie anche all’impegno delle banche commerciali, in testa ICBC, che si conferma la più grande banca per capitalizzazione di borsa al mondo. Che si sono allargate all’online.

L’attività di ICBC ha incluso l’anno scorso anche il varo di una piattaforma per le piccole e medie imprese di tutto il mondo che ha attirato quasi 20 mila imprese da oltre 40 Paesi e regioni e ha raggiunto una cooperazione strategica con numerose organizzazioni commerciali in Italia, Cina, Argentina, Singapore e Malesia.

Si sono tenuti diversi eventi di matchmaking online e offline, come la conferenza online 2020 Cina-Africa sulla cooperazione economica e commerciale, la Cloud Matchmaking Fair Argentina-Cina 2020, con il 70% degli i di cooperazione raggiunti, per un valore totale di quasi 10 miliardi di RMB. Il 6 novembre 2020, durante la China International Import Expo (CIIE), con l'aiuto di ICBC Business Matchmaker, ICBC ha organizzato l'evento di supporto Belt and Road Trade Fair, che ha offerto alle imprese la possibilità di sperimentare l'intero processo di matchmaking globale.

Le novità sull’online

L’operazione ICBC Business Matchmaker avrà una nuova versione della piattaforma nel giugno di quest'anno, con molte nuove funzioni per le aziende registrate. Lo ha detto Li Zong, Deputy GM of Inclusive Finance Dept in collegamento con Milano da Pechino.

ICBC-Industrial and Commercial Bank of China e Fondazione Italia Cina hanno presentato ufficialmente la piattaforma già testata durante la Fiera CIIE (https://match.icbc.com.cn, è attivo dallo scorso agosto) sviluppata in maniera indipendente da ICBC ed è aperto alle società di tutti i Paesi. Durante la China Beijing International Fair for Trade in Services (CIFTIS) dell'anno scorso, ICBC e Fondazione Italia Cina hanno firmato un memorandum d'intesa sul matchmaking globale per stabilire legami di cooperazione a lungo termine e fornire alle imprese associate servizi esclusivi di matchmaking aziendale.