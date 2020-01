In Australia 24 morti per gli incendi, 100mila sfollati nel Sud-Est del Paese «Siamo in un territorio sconosciuto», ha ammesso Gladys Berejiklian, premier del Nuovo Galles del Sud, perchè l'estensione e la diffusione degli incendi «non ha precedenti»

Stanno assumendo le proporzioni di una calamità biblica gli incendi boschivi che da giorni stanno devastando intere regioni dell'Australia, provocando sin qui la morte di 24 persone e danni considerati ingenti dalle autorità. Centinaia di proprietà sono state distrutte dal fuoco, segnando uno dei giorni peggiori da quando sono iniziati gli incendi, a settembre. E le implacabili condizioni meteorologiche fanno temere una vera catastrofe.

La premier Berejiklian: «Evento senza precedenti»

Nel sud-est del Paese il cielo è ormai nero per il fumo e piovono le ceneri del rogo. «Siamo in un territorio sconosciuto», ha ammesso Gladys Berejiklian, premier del Nuovo Galles del Sud. «L'attività meteorologica che stiamo osservando, l'estensione e la diffusione degli incendi, la velocità con cui stanno procedendo, il modo in cui stanno attaccando le comunità che non hanno mai visto fuoco prima d'ora non ha precedenti», ha aggiunto: «Diversi villaggi rischiano di essere completamente annientati».

Evacuati 100mila residenti

Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza, e venerdì 3 gennaio oltre 100mila residenti di tre Stati sono state evacuati dalle città costiere al culmine delle festività estive scongiurando gravi perdite di vite umane nelle aree a rischio. Si tratta di una delle più grandi operazioni coordinate di messa in sicurezza delle popolazione australiana dall'evacuazione della città di Darwin dopo che questa fu investita dal ciclone Tracy nel 1974. Quasi 150 incendi stanno ancora bruciando nel Nuovo Galles del Sud, e dozzine di altri continuano a devastare la zona di Victoria nelle ultime ore.

Tregua al picco di calore

Un cambiamento delle condizioni meterologiche verificatosi nel Sud nella notte tra il 4 e il 5 dicembre ha portato a un generale abbassamento delle temperature, dopo che queste hanno superato i 40° C in molte aree, con la prospettiva di una leggera pioggia nelle aree costiere nei prossimi giorni. La tregua attesa al piccho di calore che ha contribuito ad alimentare gli incendi devastanti «sarà una sorta di recupero, un sollievo psicologico per molti, ma certamente non del tipo che stiamo cercando in termini di controllo o di spegnimento» dei roghi, ha commentato Shane Fitzsimmons, commissario per il Nuovo Galles del Sud. I vertici dei Vigili del fuoco australiani prevedono un nuovo aumento delle temperature nel corso delle settimana e, con un nuovo picco di calore giovedì.