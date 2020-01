Australia, ecco le prime stime assicurative dei danni degli incendi

Ancora presto per fare delle stime

Ora è difficile prevedere l’effetto del disastro australiano sui dati di quest’anno. «Le stime sono ancora molto approssimative – spiega Lucia Bevere, senior catastrophe data analyst di SwissRe Institute –. Quel che è abbastanza certo è che, sia dal punto di visto dell’area bruciata sia per quanto riguarda la durata dell’episodio attivo dall’8 novembre, si tratta dell’evento più rilevante tra quelli mai registrati». Quanto a importanza, sempre in Australia nel febbraio 2009 ci sono stati incendi devastanti con un impatto in termini di vittime e danni molto più elevato.

Gli incendi ancora in corso hanno infatti arso 10 milioni di ettari, 1.400 abitazioni e oltre un miliardo di animali, tra cui 8 mila koala, vittime delle fiamme da settembre. Per fortuna è più contenuto il numero delle persone che hanno perso la vita fermo a 24. Gli incendi in corso hanno infatti coinvolto più che altro foreste e aree selvagge e solo nelle ultime settimane si sono estesi anche alle zone urbane, ma per ora non si può ancora fare una precisa quantificazione dei danni assicurati.

Quel che è certo è che il cambiamento climatico sta portando a eventi di pericolo secondario più frequenti e più gravi, che si manifestano in modi diversi: inondazioni più locali, piogge torrenziali, siccità prolungata, gravi incendi e altri eventi meteorologici estremi. «Venendo ai roghi è chiaro che il “climate change” incide ma non è l’unica causa – sottolinea Bevere –. L’aumento delle temperature incrementa la possibilità di condizioni di siccità atmosferica che a sua volta amplifica le possibilità di scoppio di incendi. Inoltre la maggiore quantità di vapore acqueo in atmosfera origina un incremento delle precipitazioni che, in particolare in ambienti caldi, si traduce in un aumento della vegetazione. Questa sterpaglia quando c’è siccità, diventa biomassa secca che può prendere fuoco anche accidentalmente dando origine a enormi roghi, i n particolare quando tira il vento».

Tuttavia , secondo l’esperta, è difficile attribuire tutti i danni al climate change. «Sta influendo infatti sull’ammontare delle perdite anche l’esposizione al rischio di un numero sempre più crescente di case costruite nell’interfaccia selvaggia, ossia verso le zone boschive», spiega Bevere.