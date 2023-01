In bagno tornano protagonisti colori forti e linee morbide

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Dimentichiamoci dei diminutivi. Il colore torna protagonista in bagno, ma rosini, azzurrini e verdini tanto di moda negli anni Cinquanta vengono lasciati fuori dalla porta, così come l’arancione e il marrone degli anni Settanta. Mentre fanno il loro ingresso tinte decise, a cominciare dal nero, declinate in modo inedito grazie a nuovi materiali e finiture.

Nerissimo, nelle versioni lucida o opaca, e con un pizzico di nostalgia è lo scultoreo lavabo Tipo-Z della linea Atelier Collection firmato da Ludovica+Roberto Palomba per Ideal Standard. «Abbiamo preservato gli elementi di eleganza e iconicità espressi dal suo archetipo, reinventandone la forma e utilizzando nuove tecnologie, per creare un lavabo splendido e leggero, realizzato in un unico pezzo», racconta Roberto Palomba a proposito dell’evoluzione contemporanea dell’iconico Zeta disegnato nel 1954 da Gio Ponti. Il risultato è un omaggio all’architetto e designer milanese di grande eleganza che riprende l’essenza del progetto originale ossia la colonna che finge di reggere il bacino del lavabo trapezoidale e senza rilievi.

Più audace è la scelta di portare nella stanza da bagno il Viva Magenta, colore Pantone del 2023, «della famiglia dei rossi è un ibrido forte e dirompente, ma non aggressivo. Si concede a un’idea di morbidezza apparente ma resta con sensualità determinato», spiega Francesco Lucchese, art director di Fir Italia, azienda piemontese oggi in grado di fornire una personalizzazione quasi totale per le sue rubinetterie grazie al progetto Custom Outfits che propone infinite tonalità di colore e finishing per l’intera gamma di rubinetti, tutti equipaggiati con aeratori green, che garantiscono una sensibile riduzione del consumo d’acqua.

A chi con il colore vuole giocare fino in fondo senza relegarlo ai dettagli, Antonio Lupi propone la vasca Reflexmood, un ovale perfetto, nell’innovativo materiale Colormood, una resina solid surface opaca, anti-impronta, resistente ai micrograffi superficiali, a cui viene applicata la nuova finitura Soft Touch, che rende la superficie soffice e morbida al tatto. Tantissimi i colori disponibili, a cominciare naturalmente dal Viva Magenta.

Ricerca e sperimentazione per i nuovi materiali sono alla base della proposta colore di Relax Design che all’ultimo Cersaie, sotto la direzione artistica di ZeTae Studio, ha presentato la nuova collezione White Label costituita da lavabi, vasche, piatti doccia e accessori contemporanei che rimandano a forme ancestrali e monolitiche, elementi che esprimono la loro bellezza proprio nel raffinato equilibrio tra forma e colore. A interpretare gli effetti cromatici due brevetti dell’azienda, il Luxolid, disponibile in 16 varianti di colore, e il più recente Lumenit, trasparente o traslucido in cinque colori, entrambe solid surface iniettate in stampo a tutta-massa che garantiscono il rispetto degli standard di igienicità e di performance a contatto con l’acqua.

Sembra la conferma di quanto diceva Charles Eames, «i dettagli non sono dettagli, i dettagli sono il progetto», la nuova serie Pura 5000 Colour Art, rivisitazione a colori, elegante e discreta, dell’essenziale cabina doccia di Duka. La trasparenza e la brillantezza del vetro è esaltata dall'alluminio delle cerniere e delle maniglie, ora declinato in cinque inedite finiture: bianco opaco, nero opaco (alluminio verniciato), nero spazzolato, ottone spazzolato e rame spazzolato (rivestimento in Pvd, Physical Vapor Deposition, che assicura resistenza ad abrasioni, graffi e corrosioni).