Formula 1, in Bahrein doppietta Ferrari: vince Leclerc

5' di lettura

Non ci sono mezzi termini: è stata una prima prova dell’anno da incorniciare per Leclerc e Sainz. Vincono il Gran premio del Bahrain tagliando il traguardo uno dopo l’altro. Parliamo di una doppietta storica, impreziosita dal giro veloce in gara e dalla pole position per il monegasco. Terzo Hamilton, ma non si può dire che sia arrivato lì per merito proprio: entrambe le Red Bull, infatti, sono state in gioco fino all’ultimo. Ma nell’arco di pochi minuti sono state messe fuori uso da imprevisti meccanici. I piloti non hanno colpe. Sempre veloci e regolari, ci hanno creduto. Per motivi diversi e in corso di investigazione, le monoposto di Horner hanno fallito il loro primo compito del 2022. Come diceva Enzo Ferrari, le auto possono anche durare poco e rompersi, ma non prima di aver superato di un metro la linea del traguardo.



Ferrari di nuovo competitiva

Quella di oggi è stata una doppietta che a Maranello non ricordavano dal 2019. Dopo tanto soffrire, si può dire davvero che la Ferrari sia tornata ad essere davvero competitiva. Ne è prova la verifica di un’equazione facile e ricorrente in questo mondo: con l’auto vincente, emerge il pilota vincente. E così, con le stelle nuovamente allineate a proprio favore, Charles ce l’ha fatta. Con onore e non poca fatica: la sua domenica non è stata una “passeggiata” analoga come quelle viste fino al 2020 con lo stradominio di Hamilton. Il passo gara ha dovuto fare i conti con un avversario sempre vicino, sempre attaccato: il neocampione del mondo in carica, pieno di endorfine e desideroso di affermare la propria leadership, non gli ha mai dato tregua, dando vita a diversi duelli e sorpassi reciproci che hanno animato non poco la prima metà del Gran premio. Poi non è successo granché fino all'incendio della Alpha Tauri di Gasly: ma con una durata prolungata, prima della virtual e poi della safety car “fisica”, tutti quelli che dovevano hanno fatto un cambio di gomme in più e, per via delle nuove regole e dell’obbligo di sdoppiarsi, non ci sono state sorprese pericolose per il “pack” di piloti di testa.

Loading...

Scintille dalla Haas

La gara è stata molto bella e vivace in certi momenti, più ripetitiva e “molla” in altri, tanto che la regia, non poche volte, si è concentrata sui duelli in coda alla classifica. Alcuni particolarmente tristi, tenendo conto il peso specifico dei nomi coinvolti. Se la Williams non è infatti più un team di alta fascia da anni, la prima brutta sorpresa dell’anno è la difficoltà della McLaren. Non è segreto che l’auto non abbia ancora avvicinato nessun obiettivo prestazionale. Al contrario, ha fatto scintille la Haas, che i maligni iniziano a chiamare “la Ferrari bianca”. Ma dopo aver dovuto escludere sponsor e pilota russo, è quasi incredibile vedere sbocciare così a inizio stagione questo team, da sempre abituato a giocarsi le ultimissime posizioni.

Podio (fortunato) per Hamilton

La poca affidabilità della Red Bull ha avuto un impatto non secondario sulla giornata di Hamilton. Si potrebbe dire, che c’è stato un altro caso di «fortuna superiore alla media» per il campionissimo dello scorso decennio. Reduce da un’ultima prova del 2021 discussa per tutto l’inverno, che gli ha strappato il sogno di sugellare il record di titoli mondiali in questo sport, il britannico della Mercedes ha incassato subito, alla prima occasione, un debito con la dea bendata che, mediamente, fino al 2020, gli aveva sempre sorriso. Dopo le prove, infatti tutti lo davano per perso. Ma il doppio ritiro di Red Bull lo ha rimesso subito in gioco, regalandogli letteralmente un assai inaspettato podio.

I limiti di Red Bull

Di conseguenza, al contrario di quanto molti sostenevano dopo le prove del venerdì e sabato, si è verificato che «non è morta la Mercedes». E chi la dava per persa, sbagliava. Per quanto sul campo di gioco si sia comunque dimostrata la terza forza, alla fine il risultato si fa sotto alla bandiera a scacchi. Quindi aver concretizzato una terza posizione è stato moralmente e tecnicamente importante per tutto il team di Wolff. L’affidabilità ha la componente della fortuna, ma ci sono altre variabili che contano. E la Red Bull ha dimostrato di essere meno veloce di Ferrari e meno affidabile di Mercedes. Due al posto di una, le carenze Red Bull contro quelle Mercedes, che rendono la giornata di Horner assai difficile. Senza dubbio, infatti, sarebbe stato più importante arrivare in fondo e portare a casa punti utili.