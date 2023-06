In barca navigando tra i canali

Un'esperienza da non perdere è l'escursione in barca: navigare tra i canali è il modo migliore per apprezzare le peculiarità del territorio. Le proposte degli operatori locali sono diverse e le più popolari sono le escursioni in motonave o in piccole imbarcazioni a fondo piatto della durata variabile da una a tre ore. Una novità è rappresentata dagli itinerari culturali e archeologici in barca + bici che coinvolgono Adria e altri luoghi del Polesine e il delta del Po di Pila, proposti da Delta Tour e Navigazione Cacciatori. Recentemente sono aumentate le proposte di ittiturismo e pescaturismo.

