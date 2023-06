In barca sino alla Baia dei Turchi e a Cala Gadir

Salpare al mattino dal porticciolo di Pantelleria, su su cui si staglia la sagoma scura del normanno Castello Barbacane e quella geometria azzurra curiosa della Chiesa Parrocchiale del Santissimo Salvatore, significa poter accarezzare il mare blu e le colate grigie dalla Balata dei Turchi, sfiorare le baie di Tramontana e Levante, penetrare dentro le grotte insieme al capitano dello Yacht Simone che prepara i cannoli freschi per il momento della risalita fresca. Si condivide così la passione di Giorgio Armani per Cala Gadir, dove si tornerà alla sera per immergersi nelle sue bolle calde e termali.

