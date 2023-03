In Basilicata costruita la torre atmosferica per monitorare i gas serra

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si erge per 104 metri nell'area di Tito, in provincia di Potenza, la torre atmosferica italiana per monitorare i gas serra in atmosfera e studiare i cambiamenti climatici e le loro evoluzioni a livello globale. L’opera, appena completata, che rappresenta un unicum in Italia e in tutto il bacino del Mediterraneo, è stata realizzata dal Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di metodologie per l’analisi ambientale (Cnr-Imaa) con la collaborazione, per gli aspetti logistici ed istituzionali, della Regione Basilicata e del Comune di Tito.

La struttura, che sarà inaugurata e entrerà in funzione a giugno, è frutto del lavoro di eccellenza, ormai più che ventennale, del Cnr-Imaa nel settore della ricerca in questo campo. Resa possibile grazie a un finanziamento di oltre 3 milioni da parte del Miur (progetto Pon Ricerca e Innovazione 2014-2020 Pro-Icos_Med) e dello stesso Cnr. Si compone della torre atmosferica, necessaria per il campionamento dell’aria a una quota in cui si ha un minor impatto dei fenomeni locali, e di un laboratorio per l’acquisizione dei dati al suolo in cui confluiscono i campioni di aria provenienti dalla torre dove è presente la strumentazione scientifica per l’analisi dell'aria campionata. «La realizzazione di questa infrastruttura – ha sottolineato Gelsomina Pappalardo, direttrice del Cnr-Imaa – rafforza ulteriormente la rilevanza internazionale del Cnr-Imaa, e dell’Italia in genere, nell’ambito della ricerca in campo atmosferico, consentendo studi a differenti scale, dalla locale a quella continentale, di parametri di elevato interesse climatico e ambientale, e fungendo da punto di riferimento e validazione per le missioni satellitari, i modelli previsionali e i modelli climatici».

La torre di Tito è una delle stazioni atmosferiche dell’infrastruttura di ricerca europea Icos (Integrated carbon observation system), il cui scopo principale è fornire misure standardizzate di altissima qualità e precisione dei principali gas serra, carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), monossido di carbonio (CO), con gli standard più elevati, per studiare i cambiamenti climatici a livello globale e comprenderne l’evoluzione nei prossimi decenni.

Una problematica di interesse così diffuso che richiede misure distribuite su più siti e osservazioni a lungo termine. Attualmente sono pienamente operative 36 stazioni Icos atmosferiche di cui 20 equipaggiate con torre atmosferica, concentrate per lo più nell’Europa continentale. La stazione di Potenza è un importante passo avanti per l’ampliamento del network di Icos atmosfera in Italia ed in Europa, rafforzando la presenza dell'infrastruttura nel bacino del Mediterraneo.

«Il sito del Cnr-Imaa è infatti unico per la sua collocazione geografica – aggiunge Pappalardo –: posizionato al centro del bacino mediterraneo e in un territorio lontano dall’inquinamento delle grandi città, è un punto di osservazione strategico per lo studio dei cambiamenti climatici in una regione fragile come il Mediterraneo. Grazie alla sua unicità strutturale la torre atmosferica è in grado, inoltre, di ospitare altre strumentazioni e sarà aperta all'accesso di ricercatori italiani ed europei con il conseguente aumento delle collaborazioni internazionali e anche dell'impatto a livello locale».