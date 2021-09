In bici nel parco del Cilento, dove la bellezza supera la fatica

Sul web un sito ben fatto soddisfa in italiano e in inglese ogni esigenza informativa.

Il punto di partenza suggerito è Castelnuovo Cilento, raggiungibile in treno dalla stazione di Vallo della Lucania. L'infopoint è a Velina. Qui, per 10 euro, il cicloviaggiatore può registrarsi, ritirare le mappe, la “Silentina”, il certificato in cui raccogliere i timbri ad ogni stazione di sosta e un pacchetto-assistenza per eventuali riparazioni meccaniche alla bici.

Una app dedicata, scaricabile su smartphone, fa da guida. Disseminati lungo il percorso quasi 300 cartelli della Via Silente, apposti anche grazie al contributo della Regione Campania. Da ogni cartello, attraverso un Qr code, è possibile scaricare tutte le informazioni, comprese le preziosissime tracce Gpx, che indicano la via (consultabili tramite la app Komoot).

Il principio è quello del bike packing: chi affronta il percorso, lo fa in autonomia, portandosi il bagaglio sulla bici. La Via Silente propone quindici tappe in quindici giorni; ma ognuno può configurare il cicloviaggio come meglio crede. Per chi abbia meno tempo il sito propone delle varianti più brevi, da 3 a 7 giorni.

In arrivo le e-bike a noleggio

Certo, ammette Ridolfi, in un territorio montuoso come quello del Cilento «il profilo altimetrico è impegnativo». Gli oltre 13mila metri di dislivello in salita non sono proprio alla portata delle gambe di tutti.