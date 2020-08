In bici, a piedi o in monopattino: ecco i viaggi senza aereo

La terza puntata parlerà delle gesta di una donna, Eleonora Sacco, partita da Mosca per percorrere in treno il tragitto della Transiberiana, da sola. Dopo aver trascorso un periodo di studi in Russia, Eleonora ha deciso di affrontare una delle tratte ferroviarie più famose del mondo e di arrivare fino a Vladivostok viaggiando da sola per un mese a bordo dei treni russi. Questo viaggio le ha permesso di visitare zone per niente turistiche del Paese, e di conoscere moltissime persone del posto con cui ha diviso ore (e a volte giorni) a bordo del vagone. È così entrata in contatto con anziani e bambini e persino con un intero gruppo di minatori.

Il quarto appuntamento di “Viaggi senza aereo” ha come protagonista Jack Jaselli, musicista che ha percorso la via francigena a piedi da Pavia a Roma organizzando concerti lungo la strada. Invece che il classico tour promozionale del suo disco, Jack ha deciso di portare la sua musica in piccoli paesini, raggiungendoli a piedi. È partito con uno zaino e la sua chitarra, e ha percorso il sentiero dei pellegrini fino a Roma. Ogni giorno ha percorso una tappa della via francigena a piedi e ha poi tenuto un concerto al tramonto. Ha viaggiato da solo, anche se lungo la strada ha conosciuto diversi pellegrini ed è anche stato raggiunto da vari amici che lo hanno accompagnato per qualche giorno.

Il quinto podcast curato da Francesca Milano riguarda il viaggio di Cristian Marin, partito da Varese e diretto in Sicilia in biciletta con un amico, per percorrere tutta l'Italia. Quando alcuni suoi amici si sono trasferiti a Raddusa, in Sicilia, Cristian ha deciso di organizzare un viaggio in bici per andarli a trovare. È partito con un amico, con il quale ha organizzato il tragitto. Grazie a un altro amico, ha coinvolto nel suo viaggio alcune Rsa, fermandosi a raccontare il suo viaggio agli anziani ospiti. Una volta arrivato in Sicilia, dopo mille peripezie, è poi tornato a Varese in autobus.

L'ultimo viaggio senza aereo è l'itinerario compiuto da Marco Invernizzi, che con un furgone ha raggiunto il Kazakistan e poi è entrato in Cina in bicicletta. Quello di Marco è stato un viaggio durato sei mesi: nei primi tre ha viaggiato a bordo di un van da lui stesso attrezzato a mo' di camper. Nei secondi tre ha girato la Cina in bicicletta. Durante questo periodo Marco ha continuato a lavorare come programmatore informatico, con una formula di smart working itinerante. Ha compiuto l'intero viaggio da solo, nella più piena libertà, fermandosi dove più gli piaceva e decidendo man mano anche quanto fermarsi. Le puntate saranno disponibili ogni venerdì a partire dal 31 luglio nella sezione Podcast di 24+.