In bicicletta sul Mont Ventoux, la salita più iconica del ciclismo mondiale

La prima “appellation” vinicola di Francia, del 1936, la Chateauneuf-du-Pape, uno dei terroir vinicoli più cari al mondo, è a due passi da qui, a 36 chilometri da Bédoin.

Le tracce del Tour

Con la sommità calva e un po' schiacchiata, a mo' di pagnotta venuta male, brulla e lunare, il monte che Petrarca conobbe nel 1336 e il cui vento fece impazzire, come lui stesso scrisse, Victor Hugo, è dal 1951, più o meno ogni 4 anni, tappa del Tour de France.

Con il suo mito si sono cimentati in modo illustre ciclisti del calibro di Charly Gaul, Raymond Poulidor, Eddy Merckx, Jean-François Bernbard, Marco Pantani, Richard Virenque e Christopher Froome nel 2013 e nel 2016 anno in cui, dopo aver urtato un cameraman in moto gettò alla folla la bicicletta non più inutilizzabile per poi proseguire a piedi. Mancava solo un chilometro alla vetta...

Nel 1967, in diretta davanti alle telecamere, il britannico Tom Simpson collassò durante la tappa, in salita, per non riprendersi più. Ancora ricolmo di borracce, il suo memoriale, sulla salita da Bédoin, è oggetto di uno stop obbligato.

Tre vie di accesso

Da maggio a novembre, quando il passo è aperto, il Ventoux è battuto da centinaia di ciclisti al giorno di ogni genere e nazionalità: in bici da strada, ma anche in e-bike e in mountain bike con i pneumatici lisci. E c'è chi sale di notte per vedere l'alba.