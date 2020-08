Ue, primo sì alle sanzioni contro i responsabili delle violenze in Bielorussia La leader dell’opposizione Svetlana Tikhanovskaya riappare in un video per incoraggiare i lavoratori a unirsi alla protesta di Antonella Scott

Bielorussia, liberati oltre mille manifestanti

La leader dell’opposizione Svetlana Tikhanovskaya riappare in un video per incoraggiare i lavoratori a unirsi alla protesta

La Bielorussia sembra trovarsi al bivio tra due scenari: una caduta più o meno immediata del presidente Aleksandr Lukashenko, ormai improponibile a un Paese che sembra sempre più compatto contro di lui dopo la farsa delle elezioni ma soprattutto dopo la crudele repressione delle proteste seguite al voto, e il trattamento delle persone trascinate in carcere. Il secondo scenario è la tenuta del regime, che dopo cinque giorni di violenze e silenzi sta dando qualche segnale distensivo nella speranza di attenuare la protesta e, a poco a poco, spegnerla. Su entrambe le ipotesi pesa il grande interrogativo di cosa pensa di tutto ciò il Cremlino: che per il momento, senza far trapelare molto, sta a guardare.

L’Unione Europea, senza perdere di vista Mosca, inizia a muoversi: il Consiglio straordinario Esteri convocato in emergenza venerdì pomeriggio ha trovato l’accordo politico per arrivare ad applicare sanzioni mirate contro i responsabili dell’organizzazione del voto e delle violenze perpetrate sui manifestanti arrestati. I ministri hanno dato incarico di preparare una “lista nera” di persone coinvolte. Prima dell’incontro Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea aveva detto: «Sono sicura che le discussioni di oggi dimostreranno il nostro forte sostegno al diritto degli abitanti della Bielorussia alla libertà e alla democrazia».

In Bielorussia, il segnale più importante a sostegno del movimento di protesta viene dall’industria e dallo sciopero generale, da mezzogiorno di venerdì, a cui aderisce un numero sempre più alto di lavoratori delle grandi imprese di Stato. Malgrado la richiesta di Lukashenko di restare ai propri posti. Agli scioperanti è andato il sostegno della leader dell’opposizione, Svetlana Tikhanovskaya, costretta alla fuga in Lituania ma ritornata a farsi vedere e ascoltare in video per ribadire la propria vittoria al voto di domenica scorsa, e invitare i sindaci di tutte le città del Paese a unirsi alla protesta: «Difendiamo la nostra scelta». Quella che per i manifestanti è di fatto presidente, avendo ottenuto la maggioranza dei voti, ha invitato i propri sostenitori a chiedere un’inchiesta ufficiale per chiarire le accuse di brogli elettorali e ha proposto la creazione di un Consiglio di garanzia di una transizione pacifica del potere. Chiedendo però anche all’Europa di mediare per l’apertura di un dialogo con le autorità bielorusse.

Tra le voci che prendono man mano le distanze da Lukashenko, quella del capo della Chiesa ortodossa, il metropolita Pavel: che ha chiesto scusa per essersi congratulato prematuramente con Lukashenko e si è detto indignato e sconvolto per il comportamento delle forze dell’ordine. Lungo le vie della capitale continuano a formarsi catene umane che nel pomeriggio di venerdì si sono fuse in una lunga marcia, che questa volta i militari guardano senza intervenire.

Nel frattempo la polizia bielorussa ha comunicato il rilascio di più di 2.000 persone arrestate in questi cinque giorni: cosa che lascerebbe in carcere ancora almeno 4.700 persone. È dai racconti delle torture subite e dalle immagini che le confermano che verrà probabilmente il colpo decisivo al regime. Anche se Lukashenko fino a venerdì mattina appariva determinato a proseguire per la propria strada: secondo dichiarazioni riprese dall’agenzia di stampa BelTA, il presidente bielorusso ha detto di essere vivo e non certo fuggito all’estero, e di avere in programma un incontro per discutere il settore delle costruzioni. È invece il suo ministro degli Esteri, Vladimir Makei, a dirsi disponibile a un dialogo costruttivo «con i partner stranieri».