La premier sembra intenzionata a mandare via Alessandro Rivera, il direttore generale del Tesoro in sella dal 2018. I fedelissimi della Meloni vogliono lasciare scadere il suo mandato al 24 gennaio, termine ultimo dettato dalla legge e indicare un nome di più stretta fiducia nello snodo cruciale per i conti pubblici. Ma non la pensano così ai piani alti di Lega e Forza Italia.

3/7 5/7 Menu