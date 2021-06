In Blindspotting una California surreale e violenta

2' di lettura

A dicembre del 2018 Barack Obama pubblicò per la prima volta la sua lista dei film dell’anno, nella quale, tra un Black Panther e un Roma, si trovava anche Blindspotting, un piccolo indie girato dall’esordiente Carlos López Estrada.

Buddy comedy

Le personalità più forti dietro il film erano in realtà gli sceneggiatori Rafael Casal e Daveed Diggs, che interpretavano anche i ruoli dei protagonisti Miles e Collins. I due sono amici nella vita reale e hanno lavorato insieme per anni a questa storia ambientata nella loro natale Oakland, California, che inizia come una buddy comedy e diventa man mano una tragedia sulle tensioni razziali, la gentrificazione e le violenze della polizia.

Loading...

Casal e Diggs ora portano sullo schermo una serie omonima (su Starzplay da oggi), basata sugli stessi personaggi e lo stesso ambiente, che si svolge sei mesi dopo i fatti del film, ma danno il ruolo di protagonista a un personaggio secondario: Ahsley, la compagna di Miles, sempre interpretata da Jasmine Cephas Jones.

Miles, testa calda fonte di mille guai, viene arrestato per possesso di droga nei primi minuti dell’episodio pilota. Ashley e suo figlio vengono sfrattati e sono costretti a rifugiarsi dalla madre di Miles, entrando subito in conflitto con sua sorella Trish che ha un caratteraccio anche peggiore del fratello e si sta lanciando in un’assurda startup di spogliarelliste a domicilio. Allontanatasi dal ghetto da tempo, Ahsley appare ai vecchi amici triste e imborghesita – in realtà sarebbe più corretto dire “imbianchita” – e lei stessa è lacerata tra le sue radici e la voglia di essere altrove.

A giudicare dai primi tre episodi dati come anticipazione stampa, la serie è ancora più riuscita del film: il ritmo è fulminante, si passa in un attimo dall’esilarante al tragico; all’improvviso arrivano brevi sequenze musical, a volte meravigliosamente immotivate; Ashley rompe la quarta parete e parla in rima guardando in camera. Siamo da qualche parte tra un Fa’ la cosa giusta, per il campionario di personaggi bizzarri di quartiere, l’ironia spaccona, i temi sociali, e una Eupohria, per la fluidità con cui si passa dal reale all’immaginario.