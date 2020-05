In bolletta i debiti prescritti per acqua, luce e gas Ora si possono non pagare i crediti del gestore prescritti di acqua, luce e gas da oltre due anni. Sarà il gestore a doverli indicare nella bolletta di Glauco Bisso

(Agf)

Ora si possono non pagare i crediti del gestore prescritti di acqua, luce e gas da oltre due anni. Sarà il gestore a doverli indicare nella bolletta

1' di lettura

Ora si possono non pagare i crediti prescritti di acqua, luce e gas da oltre due anni. Sarà il gestore a dover indicare nella bolletta la possibilità del cliente di esimersi dal pagamento per i suoi crediti scaduti da oltre due anni. Medesima indicazione dovrà essere riportata nelle comunicazioni di messa in mora.

Una vera “confessione” del credito inesigibile, resa al cliente, che dovrà prima leggerla e poi farla valere, anche nel caso di comunicazione di messa in mora. A imporlo Arera, l'Autorità di regolazione dell'energia reti e ambiente.

La novità era stata introdotta dalla legge di bilancio 2020 (numero 160 del 2019); la delibera è in via di pubblicazione sul sito dell'Authority. Prima accadeva invece che la prescrizione per i consumi relativi a periodi superiori ai 2 anni venisse esclusa, nei casi in cui la mancata o erronea rilevazione dei relativi dati derivasse da un'accertata responsabilità dell'utente.

I venditori e i gestori erano già tenuti a emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi per consumi vecchi di 2 anni o a evidenziarli in modo che il cliente li potesse distinguere tra gli altri importi non prescrivibili.Il venditore e il gestore dovranno anche fornire al cliente un modulo già pronto per eccepire la prescrizione, disponibile anche sul sito internet e negli sportelli al pubblico, e i recapiti cui inviare la richiesta.

L'utente individuale e amministratore di condominio dovrà quindi prestare attenzione alle comunicazioni in bolletta, spesso ritenute di scarso interesse e quindi archiviate frettolosamente, perché potrà non pagare l'importo solo se eccepirà l'avvenuta prescrizione del debito come non più dovuto.