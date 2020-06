In Borsa Atlantia sotto i riflettori: attesa per trimestrale e svolta su concessione Il Governo cerca l'allineamento sul dossier ma il tempo stringe. Intanto prende forma la cordata F2i per Aspi: anche Poste Vita pronta a investire di Cheo Condina

(IMAGOECONOMICA)

Il Governo cerca l'allineamento sul dossier ma il tempo stringe. Intanto prende forma la cordata F2i per Aspi: anche Poste Vita pronta a investire

2' di lettura

Atlantia sotto i riflettori in Borsa in attesa della trimestrale prevista per domani (che dovrebbe registrare un ulteriore recupero del traffico) ma soprattutto di una svolta nel negoziato col Governo sulla concessione della controllata Autostrade per l’Italia. Al proposito il mercato ritiene il 30 giugno la data ultima per trovare un’intesa: l’alternativa è che Atlantia receda dalla convenzione per le modifiche introdotte dall’articolo 35 del Milleproroghe e di conseguenza chieda un risarcimento superiore a 20 miliardi allo Stato.

L’attesa, dunque, è per un nuovo vertice di Governo tra il premier Conte e i ministri delle Infrastrutture e del Tesoro per mettere a punto una controproposta da sottoporre ad Atlantia ma, per farlo, serve un allineamento politico nella maggioranza che, al momento, ancora manca anche se circolano indiscrezioni su un nuovo maxi vertice dell’esecutivo a breve.

Oggi gli acquisti sul titolo sono favoriti sia dall’attesa di una possibile svolta a livello politico sia dal piano messo a punto dal responsabile per la task force Covid Vittorio Colao – che per i business regolati prevede un allungamento delle concessioni associato a una rimodulazione delle tariffe – sia dai continui movimenti attorno al possibile riassetto di Aspi. Al proposito, come riportato dal Sole 24 Ore di oggi, continua a prendere forma la possibile cordata di F2i che, oltre alle Fondazioni e ad alcuni Enti, potrebbe contare sul robusto sostegno di Poste Vita con un contributo fino a 400 milioni di euro. F2i si è candidata a rilevare una quota di Aspi per favorire la discesa nel capitale di Atlantia (cosa che potrebbe favorire un accordo a livello politico). Sul dossier sono in movimento anche Cdp, che potrebbe anche considerare un ingresso direttamente nella holding controllata dai Benetton, e il colosso australiano Macquarie. Un puzzle certamente complesso. Ma affinchè ogni tessera vada al proprio posto è necessario innanzitutto che la partita si sblocchi a livello politico.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)