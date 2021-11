In Borsa torna l’incubo Covid, effetto quarta ondata sui portafogli

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il Covid torna ad impensierire gli investitori. Tanto che ieri la Borsa austriaca ha perso il 3,1% sulla notizia di un lockdown imminente per arginare la quarta ondata del virus. Se la minaccia sanitaria è ancora presente i mercati finanziari, che non amano essere colti alla sprovvista e tendono per questo a muoversi d’anticipo, ne prendono atto. Si spiega così anche la rotazione di portafogli a cui abbiamo assistito nelle ultime ore tra i listini europei. Quelli come Piazza Affari, dove il peso ...