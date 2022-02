In Borsa tornano le scommesse sul risiko bancario, corre Banco Bpm

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Banche in rialzo a Piazza Affari, con focus su Banco Bpm. In una giornata di estrema volatilità dei listini europei, i titoli del comparto bancario sono ben impostati, favoriti sia dalla prospettiva di un rialzo del costo del denaro, sia dalla speculazione su un consolidamento del settore. Così sul FTSE MIB salgono Banca Pop Er, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Unicredit, ma la migliore è appunto Bpm.

Gli investitori scommettono che Banco Bpm sarà presto protagonista di un'operazione straordinaria. Del resto, da indiscrezioni, è emerso che l'istituto nelle scorse settimane era nel mirino di Unicredit, anche se, dalle ultime indicazioni, pare che l'interesse del ceo, Andrea Orcel, si sia raffreddato, a causa del rialzo delle quotazioni della banca, diventata troppo cara. D'altra parte c'è chi non esclude che Banco Bpm possa far gola anche ad altri istituti, come ad esempio Credit Agricole Italia. Nell'attesa di novità, il mercato fa salire le quotazioni.