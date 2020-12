In Bovisa il nuovo “motore” hi-tech per le imprese

Made, al via il Competence Center del Politecnico di Milano

«Abbiamo obiettivi sfidanti - spiega il presidente di Made Marco Taisch - ma raggiungibili grazie al lavoro di squadra. Puntiamo in tre anni a formare oltre 10mila persone, coinvolgendo 15mila imprese e mettendo a terra 390 progetti di trasferimento tecnologico».

Lavoro peraltro già avviato in questi primi sei mesi di vita “virtuale” di Made, prima del completamento delle spazio fisco in Bovisa, con 65 webinar già realizzati che hanno coinvolto nel complesso 4mila utenti.

I temi trattati finora (sul sito di Made è presente il calendario degli eventi per il prossimo anno) vanno dall'Industrial Smart Working 4.0 (per gestire la produzione con flessibilità, anche da remoto, con un nuovo modello che assicuri continuità ma anche collaborazione con gli operatori) all'Industrial Internet of Things (per comprendere cos'è e perché è importante utilizzarlo in fabbrica), dalla manutenzione predittiva nell'Industria 4.0 (per comprendere l'evoluzione della manutenzione smart e come questa impatti sulla produttività) all'Industrial Artificial Intelligence (le possibili applicazioni in fabbrica e le principali evoluzioni con il Machine Learning), dai Big Data Analytics nell'industria manifatturiera (i vantaggi che porta, come si sviluppano i dati e quali sono le tecniche e i metodi per analizzarli) al Cloud Computing per l'Industria 4.0 (le risorse hardware e software per fornire servizi su richiesta da remoto tramite Internet).

Proseguono in parallelo i progetti già definiti in occasione del primo bando, 19 dossier (su 71 presentati, da moltissime Pmi e numerose regioni) che prevedono un cofinanziamento Mise e che nel complesso valgono poco meno di tre milioni di euro.