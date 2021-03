In Bundesliga possibili perdite fino a 2 miliardi a causa della pandemia La Bundesliga nella stagione 2019/20 nonostante la pandemia di Covid-19 ha annunciato ricavi per 3,7 miliardi di euro, ma i danni maggiori sono attesi quest’anno di Marco Bellinazzo

La Bundesliga nella stagione 2019/20 nonostante la pandemia di Covid-19 ha annunciato ricavi per 3,7 miliardi di euro, ma i danni maggiori sono attesi quest’anno

La Bundesliga nell’ultima stagione ha generato il terzo fatturato più alto della sua storia. Nonostante la pandemia di Covid-19- Nel suo report annuale, la Lega calcio tedesca ha annunciato infatti che le entrate per i 18 club della Bundesliga nella stagione 2019-2020 sono state di 3,7 miliardi di euro, in leggero calo rispetto ai 3,9 miliardi della stagione precedente. L’impatto della pandemia di coronavirus ha avuto un effetto negativo sui dati in quanto le partite sono state giocate in stadi vuoti. Le misure di che hanno tenuto lontani i tifosi hanno contribuito al calo delle entrate del 5,7% nelle due principali divisioni.

I club della Bundesliga hanno visto le loro entrate scendere di 217,5 milioni di euro. I ricavi erano aumentati per 15 stagioni consecutive, ma con le partite giocate a porte chiuse per le ultime nove delle 34 giornate si è avuta una contrazione inevitabile con le sole vendite dei biglietti in calo del 30% a 363,5 milioni di euro. In generale, i ricavi generati dai 18 club della Bundesliga ammontano a 3,8 miliardi (-5,4% rispetto alla stagione precedente), mentre i club di Bundesliga 2 presentano entrate per 726 milioni (-7,2%). Situazione difficile anche per i club, che per la prima volta in nove anni chiudono con un rosso di 155,6 milioni complessivamente, sia pur con otto club in grado comunque di generare utili.

«Nessuno era preparato alla crisi innescata dalla pandemia e tantomeno all’impatto che avrebbe avuto sulla vita di tutti noi, e in questo il calcio non ha fatto eccezione - ha sottolineato il n.1 della Dfl, Christian Seifert -. È chiaro che le enormi ramificazioni della pandemia richiederanno a tutti i club di continuare ad agire con disciplina finanziaria e lungimiranza». Seifert ha aggiunto: «Negli ultimi 20 anni, la Bundesliga e la Bundesliga 2 hanno stabilito fondamenta economiche sulle quali costruire gli sviluppi futuri».



La lega tedesca ha spiegato che «l'impatto del coronavirus sarà ancora più pronunciato nella stagione 2020-21». Una proiezione quantifica una possibile perdita fino a 2 miliardi per i club tra il 2020 ed il 2022. Il report ha altresì evidenziato come solo 8 club hanno avuto un risultato positivo la scorsa stagione rispetto ai 14 della stagione 2018-19; la spesa maggiore per le società è stata il monte ingaggi pari a 1,44 miliardi di euro. La fotografia scattata dal report ha infine sottolineato come le squadre di prima e seconda divisione hanno pagato tasse per 1,4 miliardi di euro alimentando un comparto che dà lavoro, in maniera diretta e indiretta, a 53mila persone.