In busta fino a 100 euro di aumento per sei mesi

Con poco più di 4 miliardi il governo Meloni conferma per il 2023 l’ulteriore intervento sul cuneo contributivo di quattro punti. In questo modo, per le retribuzioni annue lorde fino a 25mila euro la riduzione dei contributi a carico del lavoratore sale a 7 punti complessivi (i nuovi 4 + 3 punti già previsti con la manovra 2023). Nella fascia retributiva tra 25 e 35mila euro la sforbiciata cresce fino a 6 punti totali (i nuovi 4 + i 2 punti già previsti da gennaio). Questo maxi sconto, che vale fino a 100 euro al mese - sommando il nuovo taglio a quello attualmente in vigore -, per le retribuzioni fino a 25mila comporterà, ha spiegato ieri il ministro del Lavoro, Marina Calderone intervenuta a Radio24, «una riduzione di circa il 70% del prelievo contributivo. Per chi ha fino a 35mila euro di reddito siamo al 60%». Calderone ha poi confermato l’impegno del governo «a lavorare per creare le condizioni per rendere strutturale questo intervento», seppur in un quadro di prudenza e di attenzione ai conti pubblici (si veda anche l’articolo a pag. 7).

Un comunicato stampa del ministero dell’Economia, diffuso il 1° maggio al termine del Cdm sul lavoro, ha evidenziato che l’aumento in busta paga (fino a 100 euro) avverrà «nel periodo luglio-dicembre», anche se nell’ultima bozza di Dl Lavoro, datata 1° maggio, si fa ancora riferimento «ai periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 30 novembre 2023». Anche la premier Giorgia Meloni, al termine del Cdm del 1° maggio, ha parlato di aumenti fino a dicembre.

L’ultima bozza di testo conferma, sempre in chiave anti rincari, 142 milioni per innalzare fino a 3mila euro (dagli attuali poco più di 258 euro), per tutto il 2023, il limite di non imponibilità dei fringe benefit dati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, tra le prestazioni è incluso il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Cambia ancora la norma sui contratti a termine, che manda in soffitta il decreto Dignità. Si riscrivono le causali: i contratti a termine potranno salire da 12 a 24 mesi nei casi previsti dai contratti collettivi (nazionali o aziendali), o in sostituzione di altri lavoratori, oppure, in caso di mancata previsione nella contrattazione collettiva, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti entro il termine del 30 aprile 2024. Calderone ha difeso l’intervento, che non apre a nuova precarietà: «Il 97% dei contratti a tempo determinato durano meno di 12 mesi - ha ricordato il ministro del Lavoro -. Il cambiamento riguarda meno del 3% dei contratti».

Sempre nell’ultima versione della bozza del Dl è comparsa anche la previsione, per i lavoratori a termine con contratto di 24 mesi sottoscritto successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, con l’eccezione delle attività stagionali, di una “una tantum” a titolo di welfare di 500 euro, se al termine della durata il contratto di lavoro non è trasformato a tempo indeterminato. Il limite di 24 mesi non si applica ai contratti a tempo determinato stipulati dalle pubbliche amministrazioni, dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione, ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica.