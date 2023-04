In Calabria fra luoghi Fai e villaggi megalitici

I “Giganti della Sila” non sono un monumento di epoca romana o greca bensì un imponente bosco, affidato in concessione al Fondo per l'Ambiente Italiano e parte della rete di siti Unesco, che offre a residenti e viaggiatori la possibilità di dedicarsi a passeggiate ed escursioni in mezzo alla natura senza escludere una visita ad alcuni borghi storici calabresi. Siamo in provincia di Cosenza, nel cuore del Parco Nazionale della Sila, in un luogo ritenuto unico al mondo per varietà e tipicità di flora e fauna. Un tesoro naturalistico costellato da faggete e pinete dove si staglia il Laricio, il pino silano, e non a caso fra più visitati di tutto il Meridione. La peculiarità del Bosco di Stilo, invece, oltre alla presenza dell'abete bianco che può arrivare sino a cinque metri e mezzo d'altezza, è un villaggio megalitico di era preistorica, realizzato con blocchi di granito e quarzo modellati per indicare simboli e descrivere il movimento delle stelle.

