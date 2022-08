In Calabria, tra parchi archeologici e mare alla scoperta della Magna Grecia

Un salto indietro fino a Locri

Proseguendo e passando per Soverato e Roccella Ionica (bellissime soste di mare), si arriva a Locri, un vero salto nella storia, ma questa volta a ritroso, fino a camminare tra i resti di una civiltà dell'età del bronzo e del ferro. La locride offre la possibilità di immergersi nella vita quotidiana dell'epoca, passeggiando tra il santuario di Demetra, la Casa dei Leoni in onore di Adone e il teatro di Locri.

Reperti dal sito archeologico di Locri (foto: Federico Neri)

Iniziando la visita al Parco, a poca distanza dal Museo, si notano un tratto di muro e una torre a pianta quadrangolare, di epoca ellenistica. Un santuario nei pressi è dedicato a Demetra, in località Parapezza, fondato in epoca arcaica. A poca distanza c'è anche la porta e la torre circolare di Parapezza. Subito oltre un tempio dedicato ad Afrodite, edificato alla fine del VII sec. a.C.. Alla decorazione della facciata occidentale del tempio sono le statue dei Dioscuri. Superato il santuario di Zeus Fulminante, riconosciamo la Porta Portuense, collocata accanto ad un muraglione e a un probabile approdo portuale.

Alle pendici dell'altura di Cusemi, poco più in alto del Dromo, si può visitare il teatro greco-romano di Locri, costruito intorno alla metà del IV sec. a.C., ma modificato in epoca romana, per lo svolgimento degli spettacoli tra gladiatori e belve feroci, eliminando le file più basse al fine di erigere un muro di protezione per il pubblico. In questa ristrutturazione furono anche costruiti muri radiali per contenere la cavea, e piantati nel terreno pali lignei che consentivano di proteggere gli spettatori dal sole, mediante un velum di copertura.

Mosaico della Villa di Casignana (foto: Federico Neri)

La villa romana di Casignana

Lungo la Statale 106 in direzione nord verso Locri, nella località Contrada Palazzi di Casignana si trova la Villa Romana di Casignana, una delle ville più significative della Calabria e dell'intero meridione d'Italia. La Villa Romana di Casignana si estende per circa 15 ettari di fronte al mare, una meraviglia. La “Villa di Casignana” è stata costruita presumibilmente durante il I sec. d.C. in una zona già frequentata in età greca. Raggiunse il suo massimo splendore nel IV sec. d.C. Vista la ricchezza dei materiali, si ritiene che la villa possa essere appartenuta ad una famiglia patrizia legata all'attività vinicola. Questa ipotesi si basa anche sui molti frammenti di anfore romane ritrovate e alcune raffigurazioni presenti nei mosaici.

Il complesso termale della villa rispecchia la classica architettura romana.Si presenta un ambiente riscaldato (il calidarium) e un ambiente con temperatura più moderata (il tepidarium) che serviva a preparare il fisico all'ambiente più freddo (il frigidario). Molto belli sono i mosaici della “sala ottagonale”. Presentano motivi geometrici e i pregiati marmi di rivestimento. Nella parte est delle terme si trova il mosaico con thiasos marino che mostra quattro Nereidi in groppa a un leocampo (un leone con coda di pesce), un tigricampo (una tigre con coda di pesce), un bovecampo (un bue con coda di pesce) e un ippocampo (un cavallo con coda di pesce), personificazioni dei mari conosciuti: il Mare Africum, il Mare Indicum, il Mar Nero. La scoperta della villa risale al 1963.