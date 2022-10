In Calabria un patrimonio di autenticità inesplorata

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dimenticato l’inciampo di EasyJet, che solo due anni fa in un annuncio pubblicitario la definiva «terra di mafia e terremoti» per poi profondersi in accorate scuse, la Calabria sta vivendo la propria meritata rivincita mediatica. Per la rivista Time è uno dei 50 World Greatest Places 2022; Stanley Tucci le ha dedicato una puntata della sua serie tv “Searching for Italy” e ne ha fatto oggetto di un’intervista a Christiane Amanpour sulla Cnn; riviste patinate la incoronano come meta alternativa, ideale per bikers in cerca di adrenalina.

In effetti non è da tutti pedalare in questo ottovolante di biodiversità, dalle baie mozzafiato dei due mari - le acque cristalline dello Ionio e la profondità blu cobalto della costa tirrenica - alle cime severe di Sila ed Aspromonte. Anche se a volte basta meno di mezz’ora per passare da un paesaggio alpino alla sabbia dorata di una spiaggia, la regione è impervia, l’80% del territorio è montuoso e si raggiungono i 1.900 metri. Incastonati sui rilievi villaggi contadini dove il tempo sembra essersi fermato e gemme naturalistiche come i Giganti della Sila, una cinquantina di alberi secolari risparmiati dall’industria del legname.

Lavoro nei vigneti dell’azienda agricola Ceraudo

Proprio il suo non essere “destinazione” turistica fa della Calabria un luogo ancora capace di incanti. Forse non garantisce sempre notti a cinque stelle - sulle strutture ricettive c’è ancora parecchio da lavorare - ma restituisce un sapore autentico che ormai si fatica a ritrovare anche nell’Italia meno instagrammata. Svegliarsi una mattina a Strongoli nelle stanze di raffinata semplicità dell’Azienda agricola Ceraudo è già un regalo. Si è nel cuore di un piccolo borgo, raccolto intorno alla chiesetta, tutto intorno vigneti e un uliveto centenario. Caterina, giovane chef pluripremiata, ha fatto del ristorante di famiglia una meta di gastronomadi internazionali, enfatizzando i prodotti locali con passione. Identità e legame con il territorio che si animano di modernità grazie alla filosofia minimalista acquisita nell’apprendistato presso Niko Romito, il cultore per eccellenza dell’ingrediente in purezza. Ma dopo la ricca colazione il vero “vale un viaggio” è la gita sul trattore con il padre Roberto: illustrerà vitigni, racconterà come il suo vino biologico miete premi, sarà fonte inesauribile di aneddoti e - se magari siete piemontesi - vi parlerà delle “calabrotte”, quelle tante giovani andate in sposa per procura ai contadini langaroli negletti dalle conterranee in cerca di miglior vita nelle fabbriche all’ombra della Mole. «Se la Langa della malora di Fenoglio è solo un ricordo è anche merito di queste ragazze», dirà con un sorriso compiaciuto.

Uova, cicoria marinata e sardella, un piatto della chef Caterina Ceraudo

La nuova leva gastronomica calabrese è già da qualche tempo sotto la lente dei critici: accanto a Caterina Ceraudo, ben due volte nominata Donna chef dell’anno, c’è l’ «alta cucina locale» di Luca Abbruzzino a Catanzaro Lido, la montagna nel piatto di Antonio Biafora sulla Sila e la tavola di ricerca di Nino Rossi a Santa Cristina sull’Aspromonte, tutti e quattro stellati Michelin. Il riconoscimento di una cucina innovativa va di pari passo con la riscoperta dei vini locali: se il Cirò affonda le radici nella storia greca, oggi sono circa 250 i vitigni autoctoni riportati alla luce. Una vera enciclopedia vinicola. I vini di Krimisa (l’antico nome di Cirò quando era parte della colonia greca) venivano già offerti in premio agli atleti che tornavano vittoriosi dalle Olimpiadi e la coltivazione dell’uva non è mai cessata nei secoli.

Nei primi decenni del ’900, come molte altre regioni del Mezzogiorno, la Calabria rafforzava con le proprie uve i vini del Nord. L’orgoglio di una produzione locale che portasse sugli scaffali proprie etichette si deve in gran parte alla famiglia Librandi. I fratelli Nicodemo e Tonino hanno avuto intuizione e coraggio: hanno chiamato in questo lembo di terra che declina verso lo Ionio i massimi esperti di viticultura e avviato una colossale rassegna dei vitigni locali.