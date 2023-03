In Calabria il Rotary a scuola per contrastare l'obesità infantile

In particolare all'interno degli istituti scolastici i docenti sono indirizzati a predisporre e portare a termine le diverse iniziative con i bambini e con i genitori. Per esempio nell’attività sportiva dedicata ai bambini, sono presenti anche i docenti per istruirli e avviarli nelle buone pratiche e attività fisiche. Un propedeutico avviamento motorio che tende a indirizzare i ragazzi ad avvicinarsi alla pratica delle variegate attività sportive, con un metodo che gli insegnanti possono poi continuare ad applicare da soli durante le ore di lezione. «Il progetto è ideato per essere sostenibile nel tempo. – continua Ursino -. Nell'anno di lavori con gli esperti messi a disposizione dal Rotary, vengono create le condizioni per consentire a docenti e genitori di portare avanti il progetto nel tempo. Non è sufficiente trasferire le linee guida, ma occorre arrivare a far agire con consapevolezza tutti gli attori coinvolti, ragazzi compresi. I compagni di classe di un ragazzo obeso devono essere i primi ad essere sensibilizzati e spiegargli come possono aiutare il compagno e non peggiorare la situazione».

Il ruolo dei medici

L’equipe coordinata dal Prof. Domenico Alvaro, preside della Facoltà di medicina e odontoiatria dell’Università Sapienza di Roma, oltre a sensibilizzare i partecipanti alle tematiche alimentari, punta ad evidenziare le cause e le conseguenze e i disagi che possono derivare da questa patologia, non solo dal punto di vista prettamente scientifico. Le cattive abitudini alimentari e l'eccessiva assunzione di cibo, non accompagnate da un'adeguata attività motoria, possono infatti causare dei veri e propri danni per la salute sia fisica che psichica. A causa dell'obesità sono spesso collegati il cattivo funzionamento di alcuni organi fondamentali del nostro corpo, il che può compromettere sia l'apparato cardiovascolare che quello regolatore del diabete.

I prossimi passi

Negli ultimi anni il progetto è stato finanziato dal distretto calabrese 2102 del Rotary diretto da Gianni Policastro. L’obiettivo è di far sposare il format da altri Club della fondazione per esportarlo in altre regioni italiane. L'obesità è un problema nazionale e il lavoro di prevenzione aiuta ad abbattere a tendere la spesa sanitaria pubblica.