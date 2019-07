In California un’altra scossa di terremoto, la più forte degli ultimi 20 anni

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito venerdì sera (alle 20.19 ora locale, le 5.19 di sabato mattina in Italia) il Sud della California, dopo il sisma di giovedì di magnitudo 6.4. La scossa, con epicentro nella località di Ridgecrest, a 240 km da Los Angeles, è stata la più forte mai registrata nello Stato negli ultimi 20 anni.

Secondo testimoni il sisma sarebbe durato circa 30 secondi e l’Istituto geofisico americano (Usgs) riporta che è stato avvertito anche in Messico. Non si registrano danni di rilievo o vittime.

La scossa è stata registrata ad una profondità di soli 900 metri.