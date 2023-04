In calo le aziende in difficoltà, decisivo il Fondo di Garanzia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alto indebitamento, oltre il 40% dell’attivo. Ma soprattutto incapacità di ripagare gli interessi sul debito attraverso i propri utili.

È il profilo delle aziende in difficoltà finanziaria ad alto rischio di insolvenza, platea allargatasi in modo abnorme nell’anno nero del Covid e poi rientrata con altrettanta velocità in dimensioni più ragionevoli grazie al rimbalzo del periodo successivo.

Aziende definite “zombie”, che tuttavia non sono necessariamente morti che camminano: possono in effetti risanarsi e rientrare a pieno titolo nel mercato. Condizione che accade con maggiore frequenza tra quelle finanziate dal Fondo di Garanzia, che quindi dimostra la sua efficacia come strumento di stabilità e resilienza.

È la sintesi dello studio Cerved dedicato a questo segmento di imprese, non in grado di operare secondo le normali condizioni di mercato: sulla base dei bilanci 2021, gli ultimi disponibili, in Italia ve ne sono 23.262, platea composta dalle oltre 12mila che non sono riuscite a risanarsi e da poco meno di 11mila new entry. Per ragioni strutturali, l'Italia è uno dei Paesi Ocse a più alta incidenza di imprese zombie, più che dimezzate a partire dalla crisi del 2012 ma di nuovo cresciute nel 2020 a causa della pandemia arrivando oltre quota 40mila, il massimo dal 2015.

LE IMPRESE IN CRISI

Al contrario, nel 2021 la ripresa economica favoriva l'uscita dallo status di difficoltà di 27.762 imprese (con 71 miliardi di debiti finanziari risanati), mentre altre 10.806 vi entravano. I livelli attuali, poco più di 23mila unità, rappresentano il minimo degli ultimi dieci anni, quasi la metà rispetto al 2020, un terzo se il raffronto è con il picco del 2012 quando il perimetro si era allargato oltre quota 63mila.