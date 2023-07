In calo le Ipo globali nel primo semestre, ma Milano è in controtendenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Lenta ripresa nel mondo delle Ipo nel secondo trimestre, anche se il dato del primo semestre è ancora in calo rispetto al 2022 (-5% a 615 operazioni con una raccolta in discesa del 36% a 60,9 miliardi di dollari). L’Italia viaggia però in controtendenza, con un rialzo delle operazioni (in totale 15, +25%) e dei capitali raccolti (+12%). È quanto emerge dal rapporto EY Global Ipo Trends, secondo cui si evidenzia un trend in miglioramento se paragonato al primo trimestre 2023 (diminuzione rispettivamente dell’8% e del 61%) e che mostra una graduale anche se lenta ripresa e la presenza di Ipo di maggiori dimensioni (negli Stati Uniti è stata completata la più grande operazione da novembre 2021). A livello regionale, l'area dell’Asia-Pacifico ha visto il 60% della raccolta delle Ipo mondiali, con 371 operazioni (-2%) e una raccolta di 39,4 miliardi di dollari (-40%).

Guardando avanti, «è possibile prevedere che la ripresa dell'attività delle Ipo a livello globale potrebbe iniziare verso la fine del 2023, in caso di un graduale miglioramento delle condizioni economiche e del sentiment del mercato, con l'entrata nella fase finale della politica monetaria restrittiva». Allo stato attuale delle cose, secondo il rapporto, il settore tecnologico mantiene la propria leadership nelle operazioni di Ipo mentre quello energetico assiste a una lieve contrazione sulla scia del calo dei prezzi dell’energia. Inoltre, le operazioni cross-border hanno registrato un aumento significativo sia nel numero sia nei capitali raccolti, principalmente attribuibile al crescente afflusso dalla Cina negli Stati Uniti e al flusso costante verso la Borsa svizzera. Il mercato delle Spac (Special Purpose Acquisition Company) continua a essere caratterizzato da negoziazioni sempre più complesse: «Un elevato numero deve ancora annunciare o completare l’operazione di de-Spac e si troveranno ad affrontare la scadenza della liquidazione nei prossimi sei mesi. Tuttavia, è possibile prevedere che le attività di Ipo, attraverso l’aggregazione con Spac, possano tornare ad un livello più ragionevole e sostenibile coerente con quello precedente al 2021», si legge.

«In contesto sfidante ripresa Ipo per tech e rinnovabili»

«Pur in un contesto mondiale economicamente ancora sfidante per via degli effetti delle tensioni geopolitiche e macroeconomiche, in determinati settori strategici, come quello tecnologico e delle energie rinnovabili, si segnala una ripresa anche se lenta delle attività di Ipo», ha detto Paolo Aimino, Ipo e Capital Markets Leader di Ey in Italia, sottolineando che «le aziende stanno dimostrando una significativa capacità di resilienza». In questo contesto, «il mercato italiano ha mostrato segnali di controtendenza grazie a tre operazioni rilevanti sul mercato principale che hanno permesso a Euronext Milano di diventare il decimo mercato in termini di raccolta di capitali nel semestre», ha aggiunto Aimino.

In particolare, in Italia delle 15 operazioni realizzate durante il primo semestre, le quattro quotazioni al mercato principale rappresentano oltre il 90% della raccolta del periodo e hanno permesso a Euronext Milano di diventare il decimo mercato in termini di raccolta di capitali nel semestre. Per quanto riguarda le altre regioni, il numero di Ipo nelle Americhe è rimasto invariato, mentre si registra un aumento dei proventi dell’86% per una raccolta di 9,1 miliardi di dollari rispetto al primo semestre dell’anno scorso. L'attività di Ipo nell'area Emeia (Europa, Medio Oriente, India e Africa) continua a ridursi con 167 quotazioni che hanno raccolto 12,4 miliardi di dollari, con un calo rispettivamente del 12% e del 50%. La regione ha comunque mantenuto la propria posizione di secondo mercato per le Ipo con il 27% di tutte le operazioni e registrando la seconda più grande operazione con 2,5 miliardi di dollari raccolti.