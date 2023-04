In calo la spesa delle famiglie liguri

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cala la spesa delle famiglie liguri. Secondo l’Osservatorio dei consumi Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia, nel 2022 la spesa dei liguri per l’acquisto di beni durevoli è scesa del 3,9% a 1,8 miliardi di euro complessivi, più della media nazionale (-2,7%) e di quella del Nordovest (-2%).

Buone notizie, invece, sul fronte del reddito pro capite, aumentato, nella regione, del 7,2% negli ultimi 12 mesi (24.925 euro in media) con la migliore progressione di Imperia tra tutte le province (+8,1%). Tuttavia, la spesa media familiare per l’acquisto di durevoli è scesa del 3,8% (2.465 euro a nucleo, 193 euro in meno rispetto alla media nazionale e oltre 500 in meno rispetto a quella del Nordovest).

I mobili superano le auto

«Nel 2022 in Liguria - commenta Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio - il segmento dei mobili (419 milioni di spesa, +7%) ha superato quello delle auto nuove (352 milioni di euro, -14,9%) in termini di volumi di spesa. Il primato di spesa, 466 milioni di euro, spetta alle auto usate per le quali i liguri hanno comunque investito il 6,1% in meno rispetto al 2021. Stabili i motoveicoli a 133 milioni di euro».

La telefonia (208 milioni, +2,6%) «si colloca in territorio positivo - aggiunge Bardazzi - come gli elettrodomestici, cresciuti del 3,8% per 145 milioni di euro di spesa totale. Un vero e proprio “tonfo”, anche se preventivabile una volta esaurito l’effetto switch off, quello dell’elettronica di consumo (Tv e hi-fi), per la quale è stato speso il 18,1% in meno nell’ultimo anno, passando dagli 87 milioni di euro del 2021 ai 71 del 2022. Stessa cifra quella impegnata dai liguri per acquisti di information technology (pc e accessori) in flessione dell'8,9%».

A Genova e Savona si spende di più

Guardando le singole province, secondo il report, nel 2022 a Genova è stato speso un miliardo e 12 milioni di euro in beni durevoli, il 5,4% in meno rispetto al 2021. Dall’analisi dell’Osservatorio Findomestic emerge che le famiglie genovesi hanno impiegato mediamente 2.443 euro per nucleo (68° posizione tra le 107 province italiane).