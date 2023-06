In calo le violenze contro gli amministratori locali, ma l’Italia resta prima in Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel 2022 sono 326 gli atti di intimidazione, minaccia e violenza, contro sindaci, assessori, consiglieri comunali e municipali, amministratori regionali e dipendenti della Pubblica Amministrazione. Un dato in calo del 25% rispetto al 2021, quando furono 438, un anno che ha segnato un triste primato: numeri simili si erano registrati solo nel biennio 2013-2014, quando vennero censiti rispettivamente 351 e 361 casi. È quanto risulta dal Rapporto di Avviso Pubblico «Amministratori sotto tiro» presentato a Roma presso la sede della Federazione della Stampa Italiana.

Dallo studio emerge una flessione del 14% anche rispetto al numero dei Comuni interessati, che passano da 265 a 227, come delle Province coinvolte 77 nel 2022, il 12% in meno.

Non cambia la diffusione del fenomeno che interessa tutte le regioni italiane, con la sola eccezione della Valle d’Aosta.

Le regioni e i comuni più interessati

Un segnale di inversione di rotta arriva invece dalla ripartizione delle aree geografiche. I nuovi numeri smentiscono il trend di un progressivo avvicinamento tra il mezzogiorno e il resto del Paese. Nel 2022, infatti, si evidenzia di nuovo una distanza: il 66% dei casi, riguarda il sud e le isole. Al vertice della poco confortante classifica delle regioni nelle quali gli episodi sono più frequenti c’è la Sicilia, con 50 casi, che subentra alla Campania, che segue a ruota con 49 casi, dopo aver mantenuto la prima posizione dal 2017 al 2021. Seguono la Puglia (48) e la Calabria (42). Le quattro regioni «a tradizionale presenza mafiosa», che hanno fatto registrare assieme il 58% dei casi censiti su scala nazionale, seguono tendenze diverse fra loro: in netto calo gli atti registrati in Campania (-32% rispetto al 2021), stabili Sicilia e Calabria, in aumento la Puglia (+17%). Resta alla Lombardia (23 casi) il titolo di regione più colpita nel Centro-Nord, davanti al Veneto (19). Anche se in netto calo rispetto al 2021 (- 42%) Napoli conferma lo status di territorio provinciale maggiormente colpito in Italia, con 26 casi. Una fotografia dalla quale chiaramente non risulta il “sommerso”, i molti fatti non denunciati. Il gesto intimidatorio preferito a livello nazionale torna ad essere, dal 2019 l’incendio. Il rogo di auto, di case, di strutture comunali è considerato nel 18,5% dei casi l’atto più persuasivo per spaventare gli amministratori. A seguire, le scritte offensive e minacciose (16%, in aumento), l’invio di lettere, biglietti e messaggi minatori (14%) e l’utilizzo dei social network (12%)

La scelta dei metodi secondo la latitudine

Metodi persuasivi che cambiano cambiando la latitudine. Gli incendi, prima tipologia di minaccia al Sud e nelle Isole (un caso su quattro), non sono fra le cinque tipologie più riscontrate nel Centro-Nord e rappresentano appena il 5% dei casi in quell’area. Analogamente scritte offensive e social network, che insieme raggiungono il 55% dei casi censiti al Centro-Nord, al Sud e nelle Isole rappresentano appena il 14% delle intimidazioni censite in quell’area. Le donne amministratrici finiscono nel mirino dei persecutori nel 18% dei casi. Gli atti di violenza, in un caso su quattro non hanno una matrice criminale: ad aggredire, fisicamente o verbalmente o intimidire amministratori locali e personale della pubblica amministrazione sono anche i comuni cittadini e la galassia no vax. Il 21% dei 326 casi censiti da Avviso Pubblico nel 2022 sono avvenuti in comuni che in un passato più o meno recente sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose. Questi atti intimidatori hanno coinvolto ben 44 Comuni. Un numero che riguarda soprattutto i comuni più piccoli: 45% dei casi censiti nel 2022 si è verificato in comuni al di sotto dei 20mila abitanti. Il 34% in comuni con oltre 50mila abitanti. Il restante 21% in Comuni tra i 20mila e i 50mila abitanti.

La situazione nell’Unione europea

Per nulla rosea neppure la situazione nel resto dell’Unione europea, come risulta dai dati frutto della collaborazione tra Avviso Pubblico e Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled). Mentre in Italia i casi diminuiscono aumentano invece in Francia e in Grecia. Come per l’Italia, anche nel resto dei paesi europei gli attacchi contro gli amministratori locali non hanno esecutori individuati. Ad emergere sono gli atti di violenza consumati attorno alla cosiddetta “galassia no-vax”. Le restrizioni sanitarie da Covid-19 hanno scatenato violenze verbali, ma anche attacchi incendiari, come quelle contro sedi comunali in Germania e Paesi Bassi. Nel primo trimestre del 2023 si registra un cambiamento per quanto riguarda la distribuzione geografica delle violenze contro gli amministratori locali. Per la prima volta, in Francia si è verificato un numero di eventi quasi pari a quello dell’Italia, rappresentando rispettivamente il 34% (10 eventi) e il 41% (12) di tutti gli eventi nell’Unione europea

Le violenze in Ucraina prima e dopo l’invasione

Lo studio registra anche l’effetto invasione russa sulle intimidazioni contro gli amministratori locali in Ucraina. Fenomeno comunque non nuovo, visto che nei quattro anni precedenti l’invasione russa, gli amministratori sono stati bersaglio di numerosi atti di violenza in tutto il paese e, in particolar modo, nelle aree più densamente popolate attorno alla capitale, così come nell’est e nel sud del paese. Nella maggior parte dei casi, queste azioni consistono in incendi appiccati alle auto dei funzionari e, meno frequentemente, alle loro residenze e luoghi di lavoro, suggerendo il tentativo di intimidire le vittime, invece che di ucciderle o ferirle. Tra il 2018 e il tardo febbraio 2022 c’è stato un totale di 125 atti di violenze. Circa tre quarti di questi eventi hanno avuto luogo nel 2018 e nel 2019. Circa il 70% degli eventi registrati tra il 2018 e il 2021 è avvenuto in otto delle 27 regioni dell’Ucraina. La geografia delle violenze indica che esistono varie motivazioni dietro gli atti di violenza registrati tra il 2018 e il 2022. L’invasione russa ha contribuito a un sensibile aumento degli atti di violenza: 164 di questi eventi sono stati registrati nel solo 2022, mentre il totale dei quattro anni precedenti era fermo a 125. Il bilancio delle vittime confermate è di almeno 26 amministratori locali ucraini uccisi.