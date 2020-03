«In campo per l’emergenza, più connessione e wi-fi» L'ad di Linkem, operatore romano delle Tlc: «A disposizione del Paese per l'attivazione rapida di connettività Internet ultraveloce». Avanti con il piano investimenti e 50 nuove assunzioni. Fatturato in crescita del 22% di Simona Rossitto

3' di lettura

Misure urgenti come il collegamento gratuito del carcere di Lecce con le famiglie dei detenuti da remoto; investimenti per supportare la rete Fwa (fixed wireless access), la rete mista in fibra e rame, di fronte a un aumento di traffico che raggiunge punte del 40-50%, e misure per la tutela dei dipendenti. È il pacchetto di iniziative che Linkem, operatore di telecomunicazioni che offre servizi Internet a banda ultra-larga, sta mettendo in campo per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Lo racconta in un’intervista al Sole 24 Ore Centro il fondatore e amministratore delegato Davide Rota. Intanto il gruppo, nonostante la crisi in corso, conferma, almeno per il momento, il piano di assunzioni da 50 dipendenti previsto per il 2020 nella principale sede di Roma. Fondata nel 2001, nel 2018 Linkem (controllata al 52,9% da Jefferies, al 28,4% da Cowen-Ramius e al 6,5% da Blackrock, Rota ha quote di minoranza) ha registrato un fatturato di quasi 125 milioni, con una crescita del 22 per cento.

Dottor Rota, che iniziative ha intrapreso Linkem contro l’epidemia ?

Seguiamo l’evolversi degli eventi e dei provvedimenti del governo valutando di pari passo le misure e gli adempimenti necessari. Abbiamo immediatamente adottato tutte le misure per la sicurezza dei dipendenti e abilitato il maggior numero delle persone allo smart working. In qualità di operatore di telecomunicazioni stiamo mettendo a disposizione del Paese tutta la nostra organizzazione e specialità nell’attivazione rapida di connettività Internet ultraveloce. Inoltre, ci siamo attivati, anche con misure eccezionali, per quegli enti e istituzioni che abbiano necessità urgenti. Ad esempio, su richiesta del carcere di Lecce, abbiamo installato a titolo gratuito le linee e le apparecchiature idonee a garantire la prosecuzione in remoto dei colloqui dei detenuti con le famiglie.

Cambierete i vostri piani di investimento?