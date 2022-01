In campo l’unica donna Elisabetta Belloni, capo del Dis

È stato il nome più citato della mattina mentre il Parlamento in seduta comune votava per la quarta volta alla ricerca del nuovo capo dello Stato. La candidatura di Elisabetta Belloni al Quirinale. L'idea del capo dell’intelligence italiana al Colle (sarebbe la prima donna) non dispiace alla leader di Fdi Giorgia Meloni e in via ufficiosa, sia nel centrodestra che nello schieramento avversario, il suo nome sembra avere molti consensi. Non mancano I veti. Un no secco arriva da Matteo Renzi. In serata l'ipotesi sembra se non tramontata per lo meno congelata

