In campo tecnologico l’innovazione giuridica passa dal contratto

In realtà può trattarsi di qualunque tipo di documento: una foto, un video, un testo, un’opera d’arte digitale, una riproduzione di un’opera d’arte. Il Codice dell’amministrazione digitale, ma ancora prima la riflessione giuridica sul documento, ci hanno insegnato che il documento non è solo un foglio di carta firmato, contrariamente al comune sentire.

Gli Nft si servono della tecnologia blockchain, cioè di quello che può essere descritto come un registro digitale non modificabile, nel quale sono iscritte le transazioni digitali. Nel mondo dell’arte, gli Nft sono utilizzati per identificare in modo univoco un’opera e di conseguenza per attestare che chi detiene l’Nft vanta un diritto su quell’opera. L’espansione degli Nft ha prodotto la nascita di un mercato nuovo, quello delle opere d’arte digitali, dai Cryptokitties, i famosi gattini virtuali, a Everydays: The First 5000 Days di Beeple venduta per 69 milioni di dollari da Christie’s. Chi detiene l’Nft vanta un diritto sull’opera, univocamente identificata: ma quale?

Questo non dipende dalla tecnologia, ma dal diritto. E, come è noto, se si parla di opere d’arte e di diritto d’autore, il primo interrogativo concerne il diritto nazionale applicabile, nell’ambito delle convenzioni internazionali.

Occorre poi verificare e disciplinare i diritti oggetto della transazione. Non necessariamente si tratta di “proprietà” dell’opera d’arte, e anche il termine “proprietà”, utilizzato nell’ambito delle opere d’arte è ambiguo. Questo è l’ambito nel quale convivono le norme sulla proprietà e sul contratto, da un lato, e quelle sul diritto d’autore, dall’altro, in un dialogo necessario

e talora in contrapposizione.

Chi è titolare di Nft su un’opera d’arte ha il diritto di farla circolare e di cedere i diritti che ha. Ma se abbia il diritto di riprodurla (dichiarando che di riproduzione si tratta) o di esporla, o di utilizzarla in contesti differenti da quelli per i quali è stata creata, dipende anche dal contratto concluso con l’artista, come accade fuori dal digitale. Nel digitale, il contratto potrà anche essere, ovviamente, uno smart contract.