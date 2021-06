In Canada autorizzato mix di vaccini fra prima e seconda dose. E in Italia? Sperimentazioni in atto

4' di lettura

In Canada è stato autorizzato l’uso di diversi vaccini anti-Covid tra prima e seconda dose. Chi ha ricevuto una prima dose del prodotto AstraZeneca, per la seconda può fare ricorso a Pfizer o Moderna, ha reso noto l’Agenzia sanitaria del Paese. Allo stesso modo, le due immunizzazioni basate sulla tecnologia mRna - Pfizer e Moderna - possono venire alternate tra prima e seconda dose. Le autorità canadesi hanno però sottolineato che sarebbe “ottimale” usare lo stesso vaccino per entrambe le dosi. Il mix è già autorizzato in Finlandia e ci sono studi in atto in molti paesi per verificarne la possibilità.

L’apertura di Figliuolo

In Italia, l’ipotesi di un mix di vaccini anti-Covid diventa più concreta. Una apertura è arrivata anche dal commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo: «Ci sono studi avanzati sulla seconda dose eterologa, ovvero fare la prima dose con AstraZeneca e la seconda con Pfizer o Moderna» e «sembra che diano un’ottima risposta», ha detto il commissario nel corso del programma televisivo “Elisir”.

Popoli (Aifa): «Ancora pochi dati»

Il nodo però non è stato sciolto in Italia, pur essendo un’opzione «interessante» anche secondo l’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco. «Avere la possibilità di effettuare il mix di vaccini anti-Covid tra prima e seconda dose è un’opzione interessante e c’è un’ipotesi di un effetto incoraggiante, ma ancora non ci sono dati scientifici definitivi e pubblicati in merito», ha commentato Patrizia Popoli, la presidente della Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). «Fino a quando gli studi non verranno pubblicati - ha spiegato - non possiamo dire nulla di più e bisognerà valutare bene sia il profilo di efficacia che di sicurezza».

Ema su mix vaccini potrebbe non avere dati sufficienti

Secondo quanto si apprende, l’Agenzia europea dei medicinali (EMA) «potrebbe non essere in grado di avere sufficienti dati per un’indicazione precisa» agli Stati che nei prossimi mesi chiederanno un’approvazione per la vaccinazione eterologa (con un richiamo diverso dalla prima dose del vaccino anti Covid). In ogni caso l’EMA «guarderà a tutti i dati disponibili dagli studi in corso». Non si attendono invece richieste di autorizzazione in questo senso da parte delle aziende.

Lo studio spagnolo Combivacs

Secondo lo studio spagnolo Combivacs, non ancora pubblicato, il programma vaccinale eterologo - ovvero con due vaccini diversi - è sicuro ed efficace. Combivacs ha arruolato 670 partecipanti tra i 18 e i 59 anni che hanno già ricevuto una dose di AstraZeneca: quelli che hanno ricevuto una seconda dose col vaccino Pfizer, 450 soggetti, hanno mostrato un aumento di 150 volte dei titoli anticorpali, che è rimasto evidente 7 giorni dopo la somministrazione. Gli stessi autori precisano però che sono necessari più dati da studi più ampi per confermare le risposte immunitarie.